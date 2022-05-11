MamaRika призналась, как "выносила мозги" мужу из-за разлуки и войны

Украинская певица MamaRika жила в Польше и находилась в разлуке с мужем. По словам звезды, из-за этого у нее ухудшилось нервное состояние и отношения с Сергеем.

Украинская певица MamaRika уехала за границу, когда поняла, что находиться в стране небезопасно. Однако разлука с мужем Сергеем далась ей очень тяжело.

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MamaRika о разлуке с мужем

Исполнительница призналась, что из-за войны и разлуки отношения исполнительницы с мужем очень изменились.

"Я выношу ему мозги страшно. Я думаю, что это такая женская черта – эти все внутренние боли выговаривать ежедневно. Мы не виделись полтора месяца, и почти не было дня, чтобы я не плакала и не говорила: "я уже не могу", "я хочу к тебе", "я хочу в Украину", "я хочу, чтобы семья была вместе". Каждый день. Это очень тяжело. Это так кажется, что ты там за границей в безопасности. Это морально очень тяжело. Я понимаю каждую женщину, каждую маму, которая сейчас там. Но морально ты просто закипаешь, и очень нервные отношения складывались", – рассказала MamaRika.

Мы постоянно ссорились, он у меня во всем был виноват. Хотя и сейчас мы продолжаем ссориться. Я думала, что приеду к нему и буду идеальной женщиной, но ничего подобного, я и дальше на нервах. Если без шуток, то у меня реально съехала нервная система. Это не смешно,

– добавила артистка.

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MamaRika призналась, что сложная дорога, разлука и война усугубили и ее нервное состояние. Теперь, по словам звезды, у нее нервный кризис, поэтому он хочет обращаться к психологу.

"У меня была очень сложная дорога. Я добиралась одна с малышом через Молдову, через полузаброшенный какой-то непонятный дом, потом через Румынию, я летела потом в Варшаву. И потом эта разлука, я одна с ребенком, потому что мама постоянно на работе. И у меня съехали нервы, у меня иногда бывают приступы. Я могу войти в какое-то такое состояние и просто меня несет, я не могу себя остановить. У меня реально съехала психика, и это не смешно. Я плачу, я кричу, я могу бить руками в стены. У меня ужасный нервный кризис, и думала, что приеду домой и все снимет как рукой, но ничего подобного".