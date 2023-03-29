Обижался на меня, – MamaRika честно ответила, почему ее муж не пошел добровольцем на фронт

Певица MamaRika призналась, что ее муж Сергей Середа стремился уйти на фронт добровольцем. Но она удерживала его и просила остаться.

Украинская певица MamaRika замужем за юмористом Сергеем Середой – вместе они воспитывают сына Давида. Когда началось полномасштабное вторжение, мальчику не было и года.

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Как MamaRika просила Сергея не идти на войну

Исполнительница призналась, что Сергей Середа сразу стремился идти добровольцем. Но она упрашивала его остаться.

Давиду тогда не было еще года. Я просто попросила слезно: "Давай, если так случится, что придется уйти, ты уйдешь. Но я тебя прошу, пожалуйста, побудь еще с нами хоть немножечко". Это было очень тяжело, он обижался на меня.

– вспомнила MamaRika.

"Сергеич – это вообще такой мужик. Возможно, кажется, что в нашей семье я такая вся резва. На самом деле он глава семьи. Он не пошел добровольцем только ради сына. Речи о выезде вообще никогда не было. Он типа сказал: "Я здесь всегда. Я дома. Это моя обязанность – быть дома".

Артистка добавила, что в Украине им не безопаснее, но гораздо спокойнее, чем за границей.

Что говорит MamaRika о мужчинах, которые уехали

Недавно артистка высказалась об Олеге Виннике, который почти не появляется в медийном пространстве. По мнению MamaRika, его исчезновение – "Зашквар года".

Певица считает, что не обязательно всем мужчинам-артистам брать в руки оружие. Но их обязанность – оставаться дома.

"Что касается мужиков, которые сваливали в те края, артисты - это вообще… Если ты медийный человек, на тебя равняются, ты несешь какое-то свое слово, к которому прислушиваются, и ты реально отсиживаешь задницу. А эти официальные заявления чуваков, что "здесь уже да есть, тут уж так Бог решил, значит я там буду". Бог решил, что ты должен быть дома. Не обязательно идти на передовую, будь здесь, работай, плати налоги, просто будь дома".

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