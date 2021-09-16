MamaRika поделилась новым чувственным фото с мужем и сыном

Украинская певица MamaRika редко делится фотографиями с мужем, а еще реже с новорожденным сыном. Но на днях она очаровала поклонников семейным снимком.

Успешная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) опубликовала на личной странице в инстаграме новую трогательную фотографию. Отметим, что сыну артистки и юмориста Сергея Середы – около полутора месяцев.

Обратите внимание Постоянно хочу жрать, – MamaRika рассказала, как вернулась в форму после родов

Семейное фото MamaRika

Исполнительница позировала перед камерой вместе с мужем, которого нежно целовала, и новорожденным сыном, которого держала на руках. Его лицо MamaRika пока показывать на широкую аудиторию не планирует.

Певица предстала в серой футболке оверсайз и широких брюках более темного оттенка. Она дополнила повседневный образ яркими деталями – серьгами-кольцами и массивной цепочкой на шее. Звезда собрала волосы в высокий хвост и сделала на лице нежный макияж.

Муж MamaRika также выбрал серую футболку, но белые брюки. Зато сын знаменитости был одет в белоснежный наряд.



MamaRika с мужем и сыном / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Поклонники в восторге от новой семейной фотографии MamaRika. Они засыпают исполнительницу лайками и комментариями: