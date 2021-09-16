MamaRika поделилась новым чувственным фото с мужем и сыном
Источник:инстаграм MamaRika
Украинская певица MamaRika редко делится фотографиями с мужем, а еще реже с новорожденным сыном. Но на днях она очаровала поклонников семейным снимком.
Успешная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) опубликовала на личной странице в инстаграме новую трогательную фотографию. Отметим, что сыну артистки и юмориста Сергея Середы – около полутора месяцев.
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Семейное фото MamaRika
Исполнительница позировала перед камерой вместе с мужем, которого нежно целовала, и новорожденным сыном, которого держала на руках. Его лицо MamaRika пока показывать на широкую аудиторию не планирует.
Певица предстала в серой футболке оверсайз и широких брюках более темного оттенка. Она дополнила повседневный образ яркими деталями – серьгами-кольцами и массивной цепочкой на шее. Звезда собрала волосы в высокий хвост и сделала на лице нежный макияж.
Муж MamaRika также выбрал серую футболку, но белые брюки. Зато сын знаменитости был одет в белоснежный наряд.
MamaRika с мужем и сыном / Фото из инстаграма звезды
Реакция сети
Поклонники в восторге от новой семейной фотографии MamaRika. Они засыпают исполнительницу лайками и комментариями:
- "Какие хорошие";
- "Красивые";
- "Какой пупс";
- "Вы такие хорошие, счастья вашей семье".