MamaRika окрестила сына: первые фото с домашней церемонии

В августе певица MamaRika впервые стала мамой. Она родила сына Давида, имя которого рассекретила лишь в день крестин. Таинство состоялось в пятницу, 24 сентября. Его звездные родители устроили дома.

32-летняя MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) принципиально не разглашала имя первенца до крестин. Это продолжалось целых полтора месяца!

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В пятницу, 24 сентября, MamaRika и Сергей Середа окрестили Давида, выбрав кумовьями друзей, которые не связаны с шоу-бизнесом. Так, у малыша одна пара крестных родителей – Инна и Руслан.

Сегодня был особенный день для всей нашей семьи! Слезы на глазах, когда осознаю, как нам с тобой повезло, сынок. Пусть Господь тебя оберегает, дарует легкий путь, а твои верные ангелы всегда будут рядом,

– чувственно написала MamaRika.

Таинство крещения певица устроила прямо в загородном доме в Одессе, куда пригласила священника. На церемонии присутствовали друзья и родные супругов – родители, брат Сергея Середы и мама MamaRika.

Фото с крестин сына MamaRika

К слову, MamaRika и Сергей Середа не единственная звездная пара, которая крестила первенца дома. Первыми это сделали Даша Квиткова и Никита Добрынин , когда их сыну Льву была всего неделя. Правда, герои "Холостяка" не приглашали родителей на домашнюю церемонию.



MamaRika с сыном, мужем и кумовьями / Фото из инстаграма певицы



MamaRika с сыном, мужем и родными / Фото из инстаграма певицы



MamaRika с сыном и мужем / Фото из инстаграма певицы