Это наш грешок, – MamaRika рассказала о безумных расходах на продукты и назвала самый большой гонорар

Украинская певица MamaRika рассказала о расходах ее семьи. Она назвала большую сумму, которую тратит на продукты, а также рассекретила самый большой гонорар.

Певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) рассказала о семейном бюджете ее семьи. По словам артистки, у нее и мужа Сергея все средства идут в общую копилку.

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MamaRika рассказала о расходах в семье

Исполнительница призналась, что они не часто тратят средства на развлечения и отдых. Наибольшая часть бюджета уходит на пищевые продукты.

Мы едим много. Мы не ходим в рестораны. Единственное, что я съездила отдохнуть в Дубай, но это была купленная путевка до 24 февраля 2022 года. Депозит остался и деньги не возвращали. Мы не тратим ни на что, мы очень экономны в плане каких развлечений. Но мы очень много жрем, мы любим вкусно поесть. Это наш грешок,

– призналась MamaRika.

Певица рассказала, что они тратят большую сумму раз в один или полтора месяца, чтобы закупить все необходимое. Приблизительно в месяц их семья тратит около 50 тысяч гривен.

"Мы можем зайти в магазин и оставить там 20 – 30 тысяч гривен. Мы покупаем оптом много всего один раз в месяц и затариваем все: химию, моющие средства, еду, какие-то сиропы, крупы – это базовая закупка. Мы любим морепродукты поесть. Огромная сумма идет на Давида, потому что он у меня ест все виды мяса, красную рыбу. У него очень крутой рацион. Для меня очень важно, чтобы он круто питался. Основная статья расходов – это продукты и бензин. Ни на что и не тратим. Одежду нам дарят бренды за рекламу".

Интервью с MamaRika (о расходах с 36:22): смотрите видео онлайн

Самый большой гонорар у MamaRika

Артистка рассекретила самый большой гонорар, который получала как певица. По словам звезды, это было еще при проекте Эрики.

Это было еще при Эрике, тогда у людей были деньги, это была новогодняя ночь. Нам заплатили 8 – 10 тысяч долларов. Это однажды такое было Но я из этого получила всего 10%. За все время MamaRika – это 4 – 5 тысяч долларов,

– раскрыла MamaRika.