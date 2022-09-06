Мы терпим, потому что нас так воспитывают, – мама Кузьмы Скрябина о войне в Украине

Мама Кузьмы Скрябина поделилась своими мыслями относительно того, смогут ли украинцы простить россиянам и не повторится ли история, которая есть сейчас, через несколько поколений.

Об этом Ольга Михайловна рассказала в интервью 24 каналу. Также она призналась, соглашается ли с мнением о том, что русскоязычные стали причиной войны в Украине.

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Я перестала читать исторические книги об Украине. Хочется плакать. На каждом этапе где-то происходит, что вот-вот должны выскочить, но нет. Что-то нам не хватает. Но почему? Потому что, как говорил Андрей, "терпели". Мы терпим, потому что нас так воспитывают,

– сказала Ольга Кузьменко.

У россиян все совсем по-другому. У них другое ментальное воспитание, начиная от внутриутробного. Но в то же время они рабы, не могут выйти против своего "царя".

Украинцы же совершили революцию в 2013 году. Хотя и русские раньше, еще в 1917 году, тоже совершили революцию, свергли царя, всю семью. Наверное, теперь еще не пора для такого их шага.

Полное интервью с родителями Кузьмы Скрябина читайте в рамках проекта "Интервью24".

Стали ли русскоязычные украинцы причиной войны

Ольга Кузьменко вспомнила, как когда ее сын возвращался из Донбасса и она спрашивала его, как там ситуация, ведь на Востоке Кузьму очень хорошо принимали.

А он говорит: "Мама, там надо так край отрезать (показывает ножницами)". Спрашиваю: "Почему?". А он говорит, что "из тех людей ничего не будет". Они настолько вцепились в ту землю, что оттуда не пойдут по-доброму,

– рассказала мама Скрябина.

"Сейчас скажут, что я что-то неправильно говорю. Но скажите, пожалуйста, почему русские так ангажированы своим языком, "родиной"? Живут в Германии, Австрии, Швейцарии, но спросите их, то они – о своей "родине" и о своем языке. То есть они умеют воспитать у них такую любовь к своему "языку и родине"! Сколько здесь циркуляров было, а как культуру уничтожали. А уничтожил культуру – уничтожил и язык А оно приходит и говорит: "А я здесь бил, а я здесь хочу". То же говорила та женщина из Крыма, когда выезжала после событий в Новофедоровке", – подчеркнула Ольга Михайловна.

Здесь очень многое можно говорить. Когда кончилась Вторая мировая война, в Чехословакии всех судецких немцев посадили в вагоны и вывезли в Германию. Мне кажется, что это самый правильный путь – сделать то же самое с россиянами. Люди добровольно от добра не отказываются. Им здесь хорошо,

– сказала мама Кузьмы.

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