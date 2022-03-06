Мама Илона Маска, который передал Украине Starlink, записала вдохновляющее видео в вышиванке

Мама самого богатого человека в истории еще раз поддержала Украину. Она сделала это по просьбе журналистки Галины Падалко, с которой встречалась в Киеве. Мэй Маск отметила смелость нашего народа и подчеркнула, что мы обязательно победим.

Пока основатель SpaceX Илон Маск отправляет в Украину станции спутникового интернета Starlink, его мама борется на информационном фронте. 73-летняя Мэй Маск заявила, что своей отвагой мы вдохновляем весь мир, а Зеленского она считает несомненным лидером и героем.

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Мама Илона Маска поддержала Украину в вышиванке

Мир наблюдает за происходящим. Мы очень расстроены, это трагедия. Но мы поражены вашей смелостью. И мы и дальше будем поддерживать вас, как только можем. Вы пытаетесь сохранить свою свободу. Вы смелые, вы победите,

– подчеркнула Мэй Маск.

"Я также хочу поблагодарить протестующих россиян. Мы надеемся, это скоро закончится. Мы будем продолжать говорить: "Остановите войну". Просто остановите войну", – добавила мама миллиардера.

видео она записала в вышитом платье от украинского дизайнера Юлии Магдич, которая одевает в национальные наряды половину нашего шоу-биза.

Следует напомнить, что еще в первый день войны, 24 февраля, Мэй Маск поддержала Украину. Она опубликовала ностальгические фото из Киева и сообщила, что весь мир сейчас с нами, а ее мысли со всеми украинцами.

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