Мама Андрея Кузьменко вспомнила день его похорон

Лидеру известной группы "Скрябин" Андрею Кузьменко сегодня, 17 августа, исполнилось бы 53 года. Мама музыканта вспомнила день его похорон, когда площадь возле церкви во Львове, где происходило прощание с сыном, и все улицы вокруг были заполнены людьми.

Андрей Кузьменко до сих пор живет в сердцах миллионов украинцев. Он стал легендой украинской музыки, которая звучит в разных уголках Украины. И уже 7 лет подряд родные и поклонники Кузьмы отмечают его день рождения без него.

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День похорон Андрея Кузьменко

С Андреем прощались 4 февраля 2015 года во Львове. Все желающие смогли провести музыканта в последний путь. Его тело лежало в Преображенской церкви. Тогда тысячи поклонников музыки "Скрябина" стояли в очереди, чтобы в последний раз поблагодарить его за творчество, гражданскую позицию и патриотизм.

После литургии тело Кузьмы повезли на Брюховецкое кладбище, в семейный склеп Кузьменко. Мама артиста – Ольга Кузьменко вспомнила тот зимний день.

Когда мы вышли из церкви в день похорон Андрюши, люди стояли друг перед другом. Площадь возле церкви во Львове и все улочки поблизости были забиты людьми, которые несли сыну цветы. Тогда я сказала такую фразу: "Сыночек, ты, наверное, что-то сделал для тех людей",

– вспомнила Ольга Михайловна.

Женщину радует и успокаивает то, что любовь поклонников к ее сыну не исчезает. В Украине появляется все больше стенописей и памятников, посвященных Кузьме.

Андрею Кузьменко могло бы быть 53 года

В день рождения легендарного украинского музыканта мы подготовили несколько материалов, которые в очередной раз доказывают, что "Скрябин" и его музыка – живые: