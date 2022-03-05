Малик Харрис, избранный представлять Германию на Евровидении, поддержал Украину

Уже 10 день Украина борется с захватнической Россией и, кажется, на планете не осталось людей, которые не знали бы о нашей войне. Нас поддерживают как на политической, так и культурной арене. В частности, представитель Германии на Евровидении – 2022 Малик Гаррис.

В пятницу, 4 марта, в Германии состоялся финал отбора на Евровидение 2022 года. Там, как и по всему миру, много говорили об Украине. В прямом эфире телешоу Джамала исполнила трек 1944 года, с которым победила в Стокгольме в 2016 году, а Малик Гаррис, которого выбрали представлять Германию в Италии, поднял гитару с желто-голубым флагом.

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Представитель Германии на Евровидении – 2022 спел на бес с украинским флагом

Организаторы отбора на Евровидение в Германии мощно поддержали Украину – все вырученные из смс-голосования средства перечислили на счета ВСУ. Красноречиво свою позицию выразил и 24-летний победитель Малик Гаррис.

Он исполнил на бис песню Rockstars, с которой будет ехать в Турин, а на гитару приклеил желто-синий флаг с надписью I stand with Ukraine – "Я поддерживаю Украину". К тому же, на экране появилась эмблема Евровидения с украинской символикой.

Малик Гаррис поддержал Украину / Скриншот с видео

Германия поддержала Украину / Фото с инстаграма конкурса

итальянец Mahmood, которому букмекеры прочили победу на Евровидении – 2022, тоже публично поддерживает Украину. На всемирной выставке в Дубае он выступил с желто-голубым флагом на микрофонной стойке.

Malik Harris – Rockstars: смотрите видео онлайн на последних секундах.