На Мальдивах в цветочном платье: эффектные кадры Ирины Федишин из отпуска
Источник:инстаграм Ирины Федишин
Украинская певица Ирина Федишин отдыхает на Мальдивах. В День святого Валентная артистка устроила фотосессию в цветочном платье на берегу океана.
Ирина мечтала побывать в этом райском уголке планеты и любимый сделал все для того, чтобы так и произошло. Теперь в инстаграме исполнительница делится с более чем 400-тысячной аудиторией подписчиков живописными фотографиями.
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Ирина Федишин на Мальдивах
Певица в День святого Валентина устроила фотосессию на фоне невероятно красивого пейзажа. Ирина босиком предстала перед камерой в длинном летнем платье с цветочным принтом. Раньше уже надевала ее на день рождения. Наряд обнажил плечи знаменитости, чем придал ее образу соблазнительности.
Волосы исполнительница уложила ровно и завершила прическу красным цветком. На лице сделала фирменный идеальный макияж.
"Самый романтичный День святого Валентина", – с нежностью написала певица под фото.
Ирина Федишин с возлюбленным на Мальдивах / Фото из инстаграма артистки
Ирина Федишин с возлюбленным на Мальдивах / Фото из инстаграма артистки
Ирина Федишин с возлюбленным на Мальдивах / Фото из инстаграма артистки