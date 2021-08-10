МакЅим впервые за 2 месяца вышла на связь с фанатами

Российская певица МакЅим с середины июня 2021 года находилась в коме из-за вероятного заражения коронавирусом. 9 августа артистка впервые опубликовала сообщение для фанатов, где поблагодарила всех врачей и поклонников за поддержку.

Отметим, что исполнительница, которая выступала в оккупированном Крыму и попала в список "Миротворца", подтвердила, что ее переводят из реанимационного отделения в обычную палату.

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"В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит... Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света. Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец могу поблагодарить всех вас лично", – рассказала певица.

МакЅим поделилась, что после вывода из комы она думала, что была в медикаментозном сне 2 дня, а не более месяца. Она еще очень слаба, а когда пытается ходить, то начинаются сильные головокружения. Впрочем, надеется, что скоро будет дома и обнимет родных.

Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой земле, и, хоть пока еще тяжело, но дышу,

– констатировала звезда.

Что известно о госпитализации МакЅим

В июне МакЅим отыграла свой концерт в России и через несколько дней была госпитализирована с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. У нее была высокая температура, слабость и поражённые на 40% легкие. Впрочем, тесты на коронавирус были отрицательными.

Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели МакЅим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Уже через 10 дней состояние МакЅим ухудшилось и ее легкие были поражении на более чем 80%.

Несколько дней назад стало известно, что певица вышла из комы и ее планируют перевести в обычную палату. Концертный директор звезды, у которой был коронавирус, подтвердила информацию, что артистка начала себя чувствовать лучше.

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".