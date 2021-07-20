Максим Михайлюк показал фото с крошечной дочкой: миловидный кадр
Источник:инстаграм Максима Михайлюка
Новоиспеченный папа, пилот и главный герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк часто делится с поклонниками фотографиями с маленькой дочкой Арианой. На днях он показал еще один миловидный кадр.
К Максиму Михайлюку теперь приковано особое внимание публики, ведь он присоединился к числу знаменитых родителей. За его инстаграм-страницей следят 245 тысяч пользователей сети, которые нетерпеливо ждут новых публикаций.
Смотрите также Никита Добрынин очаровал сеть новым фото с маленьким сыном
Новое фото Максима Михайлюка с дочкой
Счастливый папа сделал новое селфи с крошечной Арианой. Максим лежал на белоснежном пледе, был одет в черную майку. Малышка сладко спала на груди у знаменитого папы.
На лице у Михайлюка сияла искренняя улыбка. Он наслаждается каждым моментом со своей принцессой и не скрывает безграничную любовь, которую испытывает к ней.
Во всем мире никто не сможет полюбить девочку сильнее ее отца,
– с нежностью написал Максим под фото.
Максим Михайлюк с дочкой / Фото из инстаграма Максима Михайлюка
В комментариях фолловеры пилота уже засыпали его и дочь комплиментами.
- "Такие красивые!"
- "Макс, вы такие классные!"
- "Любовь, которую нельзя описать... Безгранична".
- "Счастливы! Так и должно быть. Доченька – принцесса. Ее надо любить и защищать".
- "Крошка под папиной защитой".