Максим Михайлюк показал фото с крошечной дочкой: миловидный кадр

Новоиспеченный папа, пилот и главный герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк часто делится с поклонниками фотографиями с маленькой дочкой Арианой. На днях он показал еще один миловидный кадр.

К Максиму Михайлюку теперь приковано особое внимание публики, ведь он присоединился к числу знаменитых родителей. За его инстаграм-страницей следят 245 тысяч пользователей сети, которые нетерпеливо ждут новых публикаций.

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Новое фото Максима Михайлюка с дочкой

Счастливый папа сделал новое селфи с крошечной Арианой. Максим лежал на белоснежном пледе, был одет в черную майку. Малышка сладко спала на груди у знаменитого папы.

На лице у Михайлюка сияла искренняя улыбка. Он наслаждается каждым моментом со своей принцессой и не скрывает безграничную любовь, которую испытывает к ней.

Во всем мире никто не сможет полюбить девочку сильнее ее отца,

– с нежностью написал Максим под фото.



Максим Михайлюк с дочкой / Фото из инстаграма Максима Михайлюка

В комментариях фолловеры пилота уже засыпали его и дочь комплиментами.