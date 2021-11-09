Максим Чмерковский сводил жену в украинскую баню: забавное видео

Почти 30 лет назад Максим Чмерковский переехал в США, где женился на американке Пете. В конце октября он привез ее в Украину. Судья "Танцев со звездами" показал любимой за кулисы проекта и сводил в баню.

В 8 выпуске "Танцев со звездами" Макса Чмерковского впервые поддерживала жена Пета. Через несколько дней в Украине она успела попробовать традиционные блюда и попариться в бане. Как это было, узнайте ниже.

Любопытно Жена Макса Чмерковского прилетела на "Танцы со звездами" и поделилась впечатлениями от шоу.

После прямого эфира на "Танцах" Макс Чмерковский повел жену и друзей в ресторан украинской кухни. Да, Пета впервые попробовала борщ и сало с хреном. Она не рассказала, понравились ли ей местные деликатесы, но заявила, что в восторге от бани.

В комплексе под Киевом супруги сняли двухэтажный дом с баней, бассейном и террасой. По словам танцовщицы, там они провели незабываемую ночь.

Это была просто невероятная ночь. Мы сходили в украинскую баню. Это была настоящая изюминка моего путешествия,

– поделилась жена Макса Чмерковского.

Жена Макса Чмерковского в бане / Фото из инстаграма

Ужин жены Макса Чмерковского в Украине / Фото из инстаграма Пети