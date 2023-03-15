Понял с первых минут, – Макс Чмерковский объяснил, почему "Холостяк" – его самая большая ошибка

Максим Чмерковский не раз признавался о том, что не любит говорить о "Холостяке" с его участием. Танцовщик еще раз объяснил, почему считает проект самой большой ошибкой в своей жизни.

Хореограф Максим Чмерковский известен в Америке благодаря участию в шоу "Танцы со звездами", но в Украине он популярен прежде всего как первый "Холостяк". Но даже после 12 лет Макс сожалеет, что согласился на такую авантюру.

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Максим Чмерковский о "Холостяке"

В интервью танцовщик вспомнил, что упрашивать принять участие в шоу к нему в Лос-Анджелес приехали из Киева. Аргументом для него стало то, что Макс должен был показать пример другого мужчины, с особой моделью поведения. Это его подкупило, но с первых секунд, когда включилась камера, Чмерковский обо всем пожалел.

В течение первых двух минут общения я понял, что это самая большая ошибка в моей жизни, и что теперь нужно три месяца хе*ней заниматься. Я не хотел ни с кем целоваться. Я не мог понять: если я в конце кого-нибудь выберу, начнется любовь, будут отношения, то через 2 – 3 месяца я с ней буду сидеть и смотреть шоу, в котором переобнимал и перецеловал весь состав.

Максим признался, что пытался спокойно и сдержанно общаться с девушками на разные темы. Но это было без интриг и скандалов, поэтому его часто провоцировали. "Продюсеры не могли понять, как меня включить, чтобы начался хоть какой-нибудь секс".

"Однажды в Италии посреди ночи я сидел в отеле, а все девушки находились в другом. Формат говорит о том, что ты не можешь общаться вне камер. Здесь в 3 ночи кто-то стучит... Открываю, а там одна из девушек шепчет: "Я к тебе прибежала." И стоит, грубо говоря, в полотенце. Я ее отодвинул, выглянул в коридор, а там вся съемочная группа из-за угла смотрит".

Что говорит Макс об участницах и финале

Чмерковский не скрывает, что в сезоне познакомился с приятными и интересными девушками, однако никаких отношений между ними не было. Финал Максим вспоминает неохотно и не хотел рассказывать о победительнице.

"Я в конце познакомился с девушками. Конечно, люди классные были и есть. Были и больны головой, но в основном – нормальные, мне было с ними приятно общаться. Но отношений там не было сразу".

Я надеюсь, что ей (Александре Шульгиной, – 24 Канал) дали какой-то трофей. Отношений не было. Я был очень недоволен концом, как это произошло. Не мог дождаться, когда все это кончится.

, Александра Шульгина рассказывала, что после шоу уехала в США вместе с Чмерковским. Он много работал и не занимался устройством Саши. Девушка предложила разойтись, надеясь, что Макс будет бороться за нее, но этого не произошло.

Интересно, что хоть Чмерковский знает, что построить любовь на шоу невозможно, его жена очень любит проект. "Моя жена сидит и смотрит все сезоны. Я уверен, что она просматривала какие-то эпизоды (украинского "Холостяка") на YouTube. Но, во-первых, его нет онлайн. Во-вторых, лучше бы она не смотрела. В-третьих, слава богу, что он не до конца понимает язык".

Интервью с Максимом Чмерковским: смотрите видео онлайн