Максим Чмерковский рассказал, для чего знаменитостям участие в "Танцах со звездами"

Одессит Максим Чмерковский уже длительное время живет и работает в США. Он участвовал в 17 сезонах "Танцев со звездами". Хореограф отметил, что для многих знаменитостей такой проект – это прекрасная возможность получить танцевальные навыки и показать себя.

Максим отметил, что звезды идут на проект по разным причинам. В основном они связаны с тем, что знаменитость стремится получить в результате.

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Почему знаменитости идут на "Танцы со звездами"

Во-первых, звезды получают замечательные танцевальные навыки. Для артистов это очень полезно, ведь понадобится дальше в работе.

Еще одной мотивацией является лишний вес, который во время постоянных танцевальных тренировок можно легко сбросить.

Например, Кирсти Элли во время тренировок со мной сбросила около 30 килограммов. Впоследствии она их снова набрала. А потом нас пригласили в еще один сезон "Танцев" и она во второй раз похудела,

– рассказал Максим.

Чмерковский добавил, что в американских "Танцах со звездами" часто принимают участие спортсмены, которые завершают карьеру: "Например, если это американский футболист, то это прекрасный шанс показать себя. На поле он постоянно в защите и никто не видит его лица. А на паркете может получить замечательный пиар".

В новом сезоне украинских "Танцев" также есть участник, который признался, что пришел ради пиара. И это KADNAY, который хочет популяризировать свою группу.

Максим Чмерковский об участии знаменитостей в "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн