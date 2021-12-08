Максим Чмерковский назвал проект, за участие в котором ему до сих пор стыдно

Судья украинского шоу "Танцы со звездами" был героем самого первого сезона "Холостяка". Мужчина признался, что участие в романтическом проекте считает ошибкой.

Новый судья проекта "Танцы со звездами" Максим Чмерковский почти 10 лет назад был главным героем другого шоу в Украине. Мужчина участвовал в романтическом проекте "Холостяк".

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Максим Чмерковский о шоу "Холостяк"

В новом интервью чемпиону по латиноамериканским танцам пришлось ответить на вопрос о шоу, за которое ему стыдно. Недолго думая, Макс назвал "Холостяка".

Что касается "Холостяка" – я не думаю, что это был правильный для меня проект. Я не о популярности, а о том, во что я верю или не верю. Я не верю, что выбирать из людей – это правильно. Обычно это так – телевизионный роман, попиарились и потом разбежались,

– рассказал Максим Чмерковский.

Как сложилась жизнь Максима Чмерковского после шоу

В финале проекта танцор выбрал Александру Шульгину. Однако после его завершения пара разошлась.

После "Холостяка" Макс Чмерковский ненадолго остался в Украине – был ведущим развлекательного шоу "Куб".

Уже в США хореограф закрутил роман с австралийской танцовщицей Петой Маргатройд. В 2017 году у пары родился сын, а впоследствии они сыграли свадьбу.



Макс Чмерковский с женой / Фото из инстаграма танцора