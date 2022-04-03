Макс Барских взял оружие в руки, чтобы бороться с россиянами: красноречивые кадры

Украинский исполнитель вступил в ряды военных, правда, неизвестно – в ТРО или ВСУ, однако с 3 апреля начал обучение. Ему будут помогать в этом украинские военные с боевым опытом.

После беспощадной критики россиян и знаменитостей, а также отказа продавать и транслировать свой продукт в России Барских сделал еще один шаг на встречу победе. Многие его критиковали из-за "переобувки" с гастролера по России к патриоту в Украине, однако он объяснил, что война "расставила все на свои места".

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Днем ранее, 2 апреля, певец опубликовал в своем инстаграмме фото с собратьями.

"Рад встретиться с ребятами. С завтрашнего дня начинаю учить военное дело", – написал на украинском Барских.



Макс Барских будет учиться военному делу / Фото с инстаграмма певца

Также артист записал видео в военной форме, где спросил, как украинцы будут праздновать победу. В частности, он отметил, что еще месяц назад держал в руках микрофон, а сейчас – оружие.

Реакция сети

Фанаты в основном положительного отреагировали на мужественный поступок Макса Барских и поблагодарили за его патриотическую позицию:

"Гордимся!!! Настолько талантлив и очень порядочный!!! Пусть Ангел-хранитель всегда будет с тобой!!!";

"Так держать! Украина победит, Макс! И будем еще ходить на твои концерты";

"Гордость за наших мужчин";

"Великолепный!";

"Макс, гордимся тобой";

"У тебя очень хороший украинский, продолжай в том же духе";

"Настоящий мужской поступок".

На решение Барских пойти в ряды военных также положительно отреагировал спикер Службы Безопасности Украины Артем Дехтяренко: "Война показала истинную сущность людей! Спасибо за патриотическую позицию! Макс – пример для других!!!". Также за его мужественное решение поблагодарила певица MamaRika и ведущий Алексей Суханов.