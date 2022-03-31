Макс Барских рассказал, как для него война "расставила все на свои места"

Исполнитель Макс Барских признался, что для него война "все расставила свои места". Он прокомментировал критику со стороны россиян.

Украинский музыкант Макс Барских до полномасштабной войны выступал в России и принимал награды. Но после 24 февраля он показал свою позицию.

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Макс Барских о хейтерах и России

После признания российской агрессии на Макса Барских свалилась критика со стороны поклонников из России. Однако это его не смутило, а разочаровало.

Если раньше, до 24 числа, я считал славянский народ плюс-минус похожим, то после 24 числа эта ситуация расставила все на свои места. И реакция, в том числе моих поклонников, и в принципе жителей России, вызывает просто шок, самое большое разочарование, которое только возможно,

– сказал артист.

Впоследствии Макс Барских разорвал все контракты с россиянами и запретил там использовать свою музыку.

"По контрактам, безусловно, мы разорвали все условия в связи с этим, большая часть моей музыки исчезла со стриминговых платформ, но мы уже ведем переговоры с Германией и Польшей, поэтому все песни могут появиться в ближайшем будущем – везде, кроме территории Российской Федерации", – добавил он.

Сейчас Макс Барских занимается волонтерской деятельностью. Он переехал в Киев, чтобы быть полезнее. Артист планирует встретиться с ВСУ и волонтерами, чтобы определить потребности защитников и помочь им.