Алан Бадоев показал, как в россии "подгорает" из-за Макса Барских

На днях Макс Барских и Светлана Лобода засветились на приватной вечеринке в США. Это сразу же подхватили росСМИ и не упустили случая "пройтись" по артистам, которые ушли с их рынка.

Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) не стал скрывать, что в США выступает и на корпоративах, и опубликовал в своем инстаграме видео с частной вечеринки украинского олигарха. На сцене он появился с сине-желтым флагом и поблагодарил за приглашение, ведь часть гонораров передает на помощь Родине.

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Продюсер Макса Барских Алан Бадоев показал, как это раздули росСМИ. Те уцепились, что певец на пару со Светланой Лободой, которую якобы тоже пригласили на вечеринку, пел русскоязычные хиты.

русская истерическая пресса снова п*здит. А мы и не против! Они что реально надеялись, что Макс не будет исполнит свои песни? Нет, нет, это просто для вас он не будет их петь. Мы экспроприировали не только ваши деньги, но и язык. Смиритесь,

– саркастически прокомментировал Алан Бадоев.

Скриншот из инстаграм-сторис Алана Бадоева