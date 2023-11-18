Макс Барских, KOLA, Пивоваров: 12 невероятных премьер от украинских звезд, которые следует услышать

Конец следующей недели принес за собой премьеры от украинских музыкантов. В этот раз свои песни представили Макс Барских, KOLA, Артем Пивоваров и другие.

24 Канал собрал главные музыкальные новинки на этой неделе. Украинские артисты делятся новыми треками о любви, ценностях и юности.

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KOLA

Певица порадовала новой ритмической композицией "Бути простим". В ней артистка акцентирует внимание на простых, но важных вещах. KOLA призывает меньше уделять внимание материальным ценностям и больше сконцентрироваться на эмоциях, чувствах, жить каждым днем.

KOLA – "Бути простим": смотрите видео онлайн

Shadu

Певица представила песню, которую написала вместе со своей поклонницей. Shadu призналась, что сейчас ей тяжело писать новые песни. Но ее очень вдохновляют выступления для военных.

Shadu – "Якщо збожеволіє весь світ": смотрите видео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Группа презентовала сингл "Хто я", текст которого ранее был наполнен романтикой и чувством влюбленности, а сейчас приобрел новое значение. В видео музыканты показали переполненную жизнью столицу, где в какой-то момент у каждого из нас меняется вектор.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Хто я": смотрите видео онлайн

Bloom Twins

Украинский дуэт, работающий сейчас в Лондоне, презентовал новый сингл Pretty in Pink. Это не просто песня, а манифест смелой жизни. Сингл рассказывает историю юной девушки, которая одновременно мила и храбра. Она полна звонких мелодий и трогательной лирики.

Bloom Twins – Pretty in Pink: смотрите видео онлайн

ENLEO

Романтический музыкант выпустил дебютный альбом "Молодість". Одновременно вышел клип на главную одноименную песню. Эта работа – это посвящение памяти погибшего друга артиста, тоже из Мариуполя. Песня и клип открывают душевное состояние ENLEO.

ENLEO – "Молодість": смотрите видео онлайн

Wellboy

Исполнитель представил песню "Обняв, припідняв". Это история, показывающая подлинные человеческие лица. Она рассказывает об обмане в отношениях между мужчиной и женщиной. Работа заставляет задуматься о поступках, которые мы совершаем.

Wellboy – "Обняв, припідняв": смотрите видео онлайн

Дзидзьо

Михаил Хома презентовал песню "Ліхтарики", которую записал в дуэте с волонтером Анной-Марией со Львовщины. Девочка собрала на ВСУ уже более 2 миллионов гривен, выступая на улице и в церкви.

Михаил Хома, Анна-Мария Герман – "Ліхтарики": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров

Музыкант представил работу "Валторна" – одну из самых масштабных коллабораций в культурном проекте "Твои стихи, мои ноты". Это первая работа, в основе которой поэзия живой легенды – Лины Костенко. Произведение объединило поэзию, современное звучание и сплетение голосов вокалистов. В создании приняла участие команда Пивоварова на "Голосе страны".

Артем Пивоваров – "Валторна": смотрите видео онлайн

Макс Барских

Перед Рождеством артист представил англоязычную работу Rich, снятую в юмористически гротескном стиле и посвященную актуальности жизненных ценностей. Видеоклип стал самым сложным за все творческое сотрудничество Макса с режиссером Аланом Бадоевым.

Макс Барских – Rich: смотрите видео онлайн

Злата Огневич

Певица поразила откровенностью в новой работе "Відддаю". Это рассказ о безумной любви, которая переполняет сердце. Она о глубинных ощущениях, пробуждающих жизнь. Клип стал сюрпризом для фанатов – в нем звезда демонстрирует свою откровенную хореографию.

Злата Огневич – "Віддаю": смотрите видео онлайн

DIMA PROKOPOV

Музыкант подарил своим поклонникам новый сингл "Кава з краплями дощу", который телепортирует слушателей в настоящую осень. В ней не только атмосфера этого сезона, но и чувство потери тепла от любимого человека.

DIMA PROKOPOV – "Кава з краплями дощу": смотрите видео онлайн

ALEKSEEV

Музыкант перевел на украинский свой хит "Назавжди". Это знаковая песня, в которой новые интерпретации многих фраз, подчеркивающих глубину смыслов. Также он представил лирик-видео.

ALEKSEEV – "Назавжди": смотрите видео онлайн