Макс Барских дал интервью американскому Rolling Stone об оккупации Херсона, войске и хейте

Украинский исполнитель Макс Барских уже совсем скоро отправится на американскую премию Billboard Music Awards, а пока пообщался онлайн с журналистами Rolling Stone. Там он рассказал, как двое суток подряд был за рулем, чтобы вывезти родных из Херсона и многое другое.

Макс Барских признался, что до последнего не верил в полномасштабное российское вторжение, но это произошло. Когда он оправился от событий, то начал об этом говорить в соцсетях, а в ответ получил волну хейта от некогда любимых фанатов.

К слову Макс Барских опроверг фейки россиян, что он уехал в США

"Мы живем в 21 веке, и никто не мог подумать, что это произойдет. Через несколько дней после 24 февраля я решил поговорить со своей российской аудиторией через социальные сети и поделиться всем, что происходит. 100% правда, увиденная своими глазами. На что я получил множество комментариев с ненавистью, сообщений от некогда любимых поклонников и пожеланий смерти мне и всей нации. И это было одно из самых больших разочарований в моей жизни, честно говоря", – рассказал Барских.

Не мог Макс не поведать об оккупации его родного Херсона. Чтобы обезопасить родных, он срочно вывозил их из города.

Я решил собрать всех членов семьи и отправить их за границу. А по дороге мы уже проезжали мимо российской военной техники и перестрелки. Безумие. Это походило на какой-то чертов фильм. Я не спал два дня подряд, находясь за рулем. На третий день я почувствовал, что нахожусь в наркотическом опьянении. Со временем ты начинаешь привыкать ко всей этой ситуации в стране – это ужасно!

– вспомнил артист.

Вернувшись в Киев, певец решил вступить в ряды ВСУ как резервист и начать военные тренировки. Он признался, что его узнавали в армии, но он не стыдился этого. Говорит, рад, что вдохновляет украинских ребят.

"Это большое изменение, но знаете что, мне нравится. И это учит не забывать, что ты прежде всего человек. Командир сказал мне: "Это твой выбор. Тебе не нужно быть здесь 100 процентов времени". Но это было мое решение", – сказал Макс и добавил, что 70 процентов своего времени посвящает тренировкам, но не уверен, готов ли кого-то убить. Но если нужно будет защищать семью и свой народ, он это сделает.



Макс Барских в рядах ВСУ / Фото из прессслужбы артиста