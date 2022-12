Очень романтично получилось: Макс Барских представил зимний трек Before We Say Goodbye

У Макса Барских состоялся релиз нового трека Before We Say Goodbye. Он спел по-английски о любви и растрогал романтическим клипом, который снял для него Алан Бадоев.

Макс Барских говорит, что с начала полномасштабной войны ведет свой музыкальный дневник и пишет саундтреки к каждому этапу этого года. Как, например, песню "Буде весна". Англоязычный трек Before We Say Goodbye – его главный зимний хит.

Макс Барских представил романтическую песню Before We Say Goodbye

С началом зимы мне захотелось создать саундтрек к Новому году. Ибо несмотря на боль и тоску, которые накопились в течение долгого времени, мы продолжаем смеяться сквозь слезы, стараться радоваться жизни и благодарить за новые рассветы и закаты,

– прокомментировал Макс Барских.

Продюсер и клипмейкер артиста Алан Бадоев говорит, что у Before We Say Goodbye много смыслов. Однако главный – несокрушимость во времена тьмы и одиночества.

"По-моему, это о многом, но самое главное – о том моменте, когда ты один на один с собой, когда нет света и уже нет тех пылких прикосновений любимого человека, но ты идешь дальше, иногда чувствуя снег, как прикосновение", – высказался о премьере Алан Бадоев.

В сети на трек Before We Say Goodbye и чувственное видео отреагировали с восторгом. Кто-то даже сравнил Макса Барских с "Маленьким принцем" Антуана де Сент-Экзюпери: