Дуже романтично вийшло: Макс Барських презентував зимовий трек Before We Say Goodbye

У Макса Барських відбувся реліз нового треку Before We Say Goodbye. Він заспівав англійською про кохання і зворушив романтичним кліпом, який зняв для нього Алан Бадоєв.

Макс Барських каже, що з початку повномасштабної війни веде свій музичний щоденник і пише саундтреки до кожного етапу цього року. Як, наприклад, пісню "Буде весна". Англомовний трек Before We Say Goodbye – його головний зимовий хіт.

Слухайте також TVORCHI випустили стильний кліп на трек, з яким йдуть на Нацвідбір Євробачення-2023

Макс Барських представив романтичну пісню Before We Say Goodbye

З початком зими мені захотілося створити саундтрек до Нового року. Бо попри біль та тугу, що накопичилися протягом довгого часу, ми продовжуємо сміятися крізь сльози, намагатися радіти життю та дякувати новим світанкам і заходу сонця,

– прокоментував Макс Барських.

Продюсер і кліпмейкер артиста Алан Бадоєв каже, що в Before We Say Goodbye багато сенсів. Однак головний – незламність у часи темряви та самотності.

"Як на мене, це багато про що, але найголовніше – про той момент, коли ти сам на сам з собою, коли немає світла і вже немає тих палких дотиків коханої людини, але ти йдеш далі, іноді відчуваючи сніг, наче дотик", – висловився про прем'єру Алан Бадоєв.

Макс Барських – Before We Say Goodbye: дивіться відео онлайн

У мережі на трек Before We Say Goodbye і чуттєве відео відреагували з захватом. Хтось навіть порівняв Макса Барських з "Маленьким принцом" Антуана де Сент-Екзюпері: