На новогодней вечеринке Miley's New Year's Eve Party 29-летняя певица сменила несколько образов, но ее серебристый костюм с мини-юбкой и топом на завязках запомнят весь год. Все потому, что он подвел Майли Сайрус и сполз прямо на сцене.

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Как Майли Сайрус обнажилась на сцене

В курьезную ситуацию артистка попала, когда исполняла хит Party in the USA. Она почувствовала, что топ сползает, потому успела придержать его руками. Майли Сайрус тут же повернулась спиной к камерам и зрителям и сбежала за кулисами, пока ее бэк-вокалистки допевали композицию.

На сцену звезда вернулась через несколько секунд. Она предстала перед публикой в ​​расстегнутом красном жакете, который надела на голое тело.

Сейчас все смотрят на меня. Я все еще в самом большом количестве одежды, которую когда-либо носила на сцене,

– с юмором заявила Майли Сайрус.

Более того, этот конфуз она превратила в урок 2022 году. "Сегодняшнее шоу было посвящено тому, чтобы быть гибким, стойко выдерживать все удары и получать максимум пользы даже в худших обстоятельствах. Мы все научились быть готовы к неожиданностям, и вместо того, чтобы рассматривать это как проблему, рассматриваем это как возможность", – заявила Майли Сайрус с сцены.

С Майли Сайрус сполз топ во время выступления: смотрите видео онлайн