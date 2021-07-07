Магия гор: Дмитрий Комаров праздновал Ивана Купала в месте невероятной красоты – видео

Тележурналист Дмитрий Комаров отметил праздник Ивана Купала в украинских Карпатах. В поселке Верховина, что на Ивано-Франковщине, вместе с местными жителями он участвовал в обрядах у костра.

День Ивана Крестителя или как еще по-другому называют – Ивана или Ивана Купала все христиане восточного обряда празднуют в ночь с 6 на 7 июля. В этот день много веков назад незамужние девушки гадали, пускали венки на воду, чтобы найти своего суженого, и водили хороводы вокруг костра.

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Дмитрий Комаров в Верховине

Чтобы наполниться энергией гор и магией праздника, журналист отправился в Карпаты. Мужчина остановился в одной из высокогорных баз отдыха и надел для праздника традиционный костюм. Известно, что Верховина является центром гуцульской культуры, поэтому там Дмитрий смог получить невероятные эмоции, которые передал в своих кадрах на камеру телефона.



Дмитрий Комаров в Верховине на Ивана Купала / Фото из инстаграм-сторис Комарова

Ивана Купала. Праздничная, магическая, особенная ночь! Передаю вам энергию Карпатских гор! И желаю любви,

– благозвучно написал Комаров в инстаграме, показав, как кружит с гуцулами вокруг костра.

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Он также оставил несколько видео, где показал празднование Ивана Купала на вершинах гор.

Реакция сети

Фанаты бурно отреагировали на такие необычные кадры Комарова, который чаще всего путешествует по миру, а не по Украине. Среди них была и жена журналиста – Александра Кучеренко, которая осталась в Киеве, пока ее муж был в командировке.

"Как же к тебе приплывет мой веночек?"– забавно написала комментарий женщина.

Также увлекательным комментарием поделился ведущий Андрей Бедняков.