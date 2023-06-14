Все собранные средства для протезов военным: благотворительный концерт "Непокоренные" прошел во Львове

11 июня во Львове прошел благотворительный концерт "Непокоренные" в рамках инициативы Андрея Мацолы. KOLA, Angy Kreyda, ROXOLANA и Марта Липчей выступили, чтобы собрать средства на протез для Давида Юнга.

Два месяца назад он потерял ногу, возвращаясь из разведки. У мужчины было заражение крови, пришлось делать переливание крови, поскольку после ранения Давид многое потерял.

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Во Львове состоялся концерт "Непокоренные"

Чтобы собрать средства для Давида, четверо молодых певиц выступили более тысячи львовян, сообщает 24 Канал. Совершенно все собранные средства будут направлены на закупку протеза для нашего защитника. Давид не теряет оптимизма и верит, что сможет вернуться на службу.



Марта Липчей и Давид Юнг / Фото Кристины Кобак, 24 Канал

Перед концертом прошла пресс-конференция с участницами инициативы, где также присутствовал Юнг. Модератором встречи, как и самого концерта, был известный ведущий Анатолий Анатолич.

После встречи с журналистами KOLA, Angy Kreyda, ROXOLANA и Марта Липчей выступили для львовян и гостей города, которые пришли не только послушать концерт, но и поддержать одного из тех героев, которые отдают свою жизнь и здоровье ради нашей победы.

Благотворительный тур "Непокоренные" проходит по инициативе Марты Липчей и поддержки Андрея Мацолы. Марта собрала вокруг популярных украинских звезд, которые с самого начала полномасштабной войны помогают нашим защитникам. Вместе с KOLA, Angy Kreyda и ROXOLANA артистка даст концерты в 11 городах Украины. Все собранные от билетов средства пойдут на протезирование военного из города или области, где будет проходить концерт.

Если вы хотите насладиться современной украинской музыкой и одновременно поддержать наших защитников, то еще можете прийти на концерты в таких городах:

15 июня – Черновцы;

18 июня – Винница;

23 июня – Полтава;

25 июня – Киев;

30 июня – Ровно;

2 июля – Луцк.



Концерт "Непокоренные" во Львове / Фото Кристины Кобак, 24 Канал