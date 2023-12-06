150 артистов и магия праздника: во Львове покажут Рождественский мюзикл, что никого не оставит равнодушным

10 и 11 декабря во Львове покажут спектакль "Пиши листи до Миколая!". На масштабное действо соберется около 150 артистов.

В канун Рождества во Львове состоятся спектакли для всей семьи "Пиши листи до Миколая!". Премьерные показы масштабного Рождественского мюзикла пройдут 10 и 11 декабря на FestRepublic.

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Во Львове покажут Рождественский мюзикл

Рождественский мюзикл – это масштабное действо, во время которого на сцене соберется более 150 артистов. Спектакль чисто украинского авторства.

На ярком музыкальном представлении соберутся следующие творческие коллективы Львова: Академический симфонический оркестр INSO-Lviv, Национальная хоровая капелла "Дударик", а также другие харизматические вокалисты и актеры.

Автор Рождественского мюзикла – известная украинская писательница и издатель Марьяна Савка.

Авторы мюзикла обещают, что он не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Ведь рассказывает об украинской семье, отец которой на фронте. Семья плетет сетку для военных, а вокруг нее разворачивается главная интрига спектакля: черти хотят все испортить, тогда как ангелы могут превратить ее в магическую.

Метафоры истории, предвкушение чудес и праздников, магия стихов и музыки коснутся сердца каждого зрителя.

Это о том, что мы все и есть крепкая сетка – любви, защиты, сплетенная из наших мечтаний и величайшего желания Победы,

– поделилась Марьяна Савка.



Рождественский мюзикл / Фото пресс-службы