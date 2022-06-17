Ложусь в больницу, – MamaRika сообщила о проблемах со здоровьем

Певица MamaRika сообщила о проблемах со здоровьем. Артистка должна на несколько дней лечь в больницу, чтобы пройти полное обследование организма.

В начале войны певица уехала с сыном в Польшу, однако не смогла быть там долго и через полтора месяца вернулась домой. С начала войны MamaRika, как и все украинцы, постоянно переживает стресс, что отразилось на ее здоровье.

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MamaRika о проблемах со здоровьем

Сейчас она живет с мужем и сыном в Украине. Однако на несколько дней она вынуждена лечь в больницу, чтобы обследоваться. С кем в эти дни будет маленький сын MamaRika не сообщила.

Завтра должна лечь в больницу и провести полный ряд обследований. У меня есть определенные проблемы со здоровьем, которые нуждаются в серьезных мерах, поэтому должна заняться собой,

– сказала MamaRika.

Исполнительница не рассказала, что именно с ней произошло, однако отметила, что все проблемы начались из-за пережитого стресса. Война в Украине негативно отразилась на здоровье артистки, поэтому она вынуждена лечиться. Все детали звезда пообещала сообщить впоследствии: "К сожалению, весь этот ужас, происходящий, не проходит бесследно. Все мы состарились не только морально, но и физически. Организм буквально сдает. Немного позже расскажу вам все в деталях".



MamaRika о проблемах со здоровьем / Скриншот инстаграм-сториз певицы



​MamaRika о проблемах со здоровьем / Скриншот инстаграм-сториз певицы

Напомним, в начале июня MamaRika рассказывала, что война и стресс негативно отразилась на ее здоровье. Тогда звезда задумывалась над тем, чтобы обратиться к психологу. Раньше она сама была для себя психологом и могла справиться с проблемами, однако теперь не может справляться с этим. Артистка намекала, что из-за постоянного стресса у нее возникли проблемы с желудком. Исполнительница добавила, что на фоне стресса у нее начало исчезать грудное молоко, однако она продолжала кормить ребенка.