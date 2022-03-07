Люди злые и глупые, – жена Романа Сасанчина выехала с дочерью в Польшу

В результате в Украине жена Романа Сасанчина с дочерью выехала в Польшу. Также она рассказала о ситуации на границе.

Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин остался здесь, ведь мужчины от 18 лет не могут покидать страну. Однако его жена с 2-месячной дочерью отправилась в Польшу.

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Иванна Сасанчин уехала в Польшу

"Рома в Украине. Я не знаю, сколько мы будем друг без друга, я молю Бога, чтобы это закончилось как можно скорее", – рассказала девушка.



Иванна Сасанчин / Фото с инстаграм-сториз

Ситуация на границе

Иванна посоветовала каждой мамочке с ребенком, которому не исполнилось года, ехать за границу и не сомневаться в своем выборе. Однако она призналась, что на границе царит хаос.

Дети до года без очереди идут. Но люди злые и глупые кричат, не пропускают и могут затоптать… Женщина имела ребенка 9 дней, ее не пропустили люди,

– поделилась Иванна.



Дочь Романа и Иванны Сасанчин / Фото с инстаграм-сториз

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