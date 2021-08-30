Люди не выдерживали, – Ольга Фреймут откровенно рассказала об отношениях с мужем

Украинская телеведущая Ольга Фреймут не афиширует личную жизнь. Однако в новом интервью она рассказала об основных правилах в отношениях с мужем Владимиром Локотко. Ольга подчеркнула, что у них главное – свобода.

Успешная украинская телеведущая Ольга Фреймут около 6 лет имеет отношения с Владимиром Локотко. Долгое время никто не знал об их романе, ведь звезда берегла личное от посторонних глаз. На днях ведущая рассказала, как ей удалось построить крепкие отношения с мужем.

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Ольга Фреймут об отношениях с мужем

Знаменитость не раз признавалась о своем непростом характере. Однако Владимир также оказался стойким, а потому пара идеально подходила друг другу.

Я очень долго шла к этим отношениям, потому что люди не выдерживали, хотя все вроде бы было хорошо. Володя выдержанный, но категоричный, стойкий. Он остается при своем мнении, даже если я пытаюсь на него повлиять,

– рассказала Фреймут.

Ольга подчеркнула, что в их супружеской паре есть важное правило – свобода. Они уважают личное пространство партнера, а потому не ревнуют и спокойно отпускают на долгие поездки или командировки.

"Любые отношения строятся на свободе. Если кто-то кого-то силой держит дома, чтобы не уехал в командировку, потому что может предать – это глупость. Я из тех женщин, которые за свободу. Можно выйти, в кого-то влюбиться и предать. Поэтому я его благословляю на его поездки, а он меня – на мои", – добавила телеведущая.

Также Ольга Фреймут подчеркнула, что выбор мужчины – один из самых главных для женщины.

Мы все зависим от того, с кем мы в отношениях. Если ты с каким-то идиотом, извините, то ты сама станешь такой. Если ты с тем, до кого можно на цыпочках дотянуться, ты сама себе будешь интересна. Роль мужчины – главная в жизни женщины,

– подчеркнула звезда.



Ольга Фреймут с мужем / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Ранее Ольга Фреймут рассказывала, чего ей не хватает в браке с продюсером. Ей казалось, что Владимир не слишком романтичен – дарит мало цветов и не делает комплименты. Однако со временем она начала замечать романтику в обыденных вещах.

Также телеведущая признавалась, что сама предложила любимому жениться: "Вместо того, чтобы ждать, как Золушка, когда он придет, я сама начала его искать. Только в 35 лет я вышла замуж".