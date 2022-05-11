Любовь к своей стране мне подарила война, – Ксения Мишина о патриотизме и возвращении домой

Украинская актриса Ксения Мишина вместе с сыном Платоном уехала в Бельгию, где работает над проектом. Но звезда призналась, что мечтает возвратиться домой. Теперь она еще лучше понимает ценность момента.

С началом полномасштабной войны актриса перешла на украинский язык. Она призналась, что впервые такую сильную, патриотическую и бескомпромиссную любовь к своей стране ей подарила или, скорее, раскрыла в ней война.

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Ксения Мишина о любви к Украине

Актриса родом из Крыма. В 2014 году Россия забрала у нее дом. В 2022 году она сделала это вторично. Ксения ясно осознала, что обожает родную землю, когда пересекала границу. Хотя она уезжала в Европу по запланированному и подписанному за полгода до войны контракту, но спектр чувств был невероятным. Раньше она видела такое только в фильмах.

Любовь и приверженность своей земле – эти чувства не спутаешь ни с чем. Особый коктейль. По дороге я плакала. Я практически выла. Платон все спрашивал: "Почему?", а я просто плакала от того, что распирает чувство боли и любви одновременно. Я не знаю что это, но больше всего надеюсь, что этот истинный патриотизм родился в душе каждого украинца,

– поделилась Мишина.

Теперь каждый день с сыном мечтает о том, как откроет дверь собственной квартиры в Киеве, как они вдохнут знакомый запах уюта и безопасности. Ксения и Платон постоянно говорят о том, как долго-долго будут сидеть дома, валятся в своих кроватях, смотреть телевизор, поливать цветы, медитировать.

Я мечтаю о том, как снова буду зажигать свечи и с огромной любовью буду убирать каждый уголок своего жилья. Это никогда не будет казаться мне рутиной. Теперь все будет по-другому! Теперь мы знаем – ценность каждого момента имеет гораздо более высокую ставку! Мы больше никогда не будем прежними! Мы будем еще лучше!

– подытожила Ксения.



Ксения Мишина с сыном / Фото из инстаграмма актрисы