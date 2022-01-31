Любовь и бриллианты: самые дорогие кольца знаменитостей

Могли бы вы представить, что стоимость ювелирного кольца может превышать 70 миллионов долларов? Кому принадлежат такие украшения и что же это за кольца? В Международный день ювелира мы рассказали о самых дорогих ювелирных кольцах в мире и их обладательницах.

Среди множества профессиональных праздников появился день, посвященный ювелирному ремеслу, ведь кто, как не ювелиры раскрывают перед нами всю красоту невзрачного, с первого взгляда, природного материала. Этот материал превращают в драгоценное украшение, которое поражает как своим изяществом, так и ценником.

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Есть немало знаменитостей, которые носят на своем пальчике не один миллион долларов. Поговаривают, что есть и такие, которые носят реплики своих колец, а оригиналы прячут в надежный сейф, чтобы никто не посягнул на это ценное украшение. Итак, каковы они, эти самые дорогие кольца в мире?

1. Кольцо PINK STAR DIAMOND — 72 миллиона долларов

До обработки этот камень составлял 136,6 карата. Понадобилось 2,5 года, чтобы отшлифовать этот алмаз, придать ему овальную форму и уменьшить каратность до 59,9. Драгоценный камень оказался настолько дорогим, что никто из участников торгов не осмелился его купить. Сегодня украшение причислено к национальному сокровищу Вашингтона и не принадлежит ни одному человеку.

2. Ким Кардашьян – 8 миллионов долларов

Кольцо PINK STAR DIAMOND / Фото "Золотой век"

Рэпер Канье Уэст на помолвке в октябре 2013 года надел на палец Ким кольцо с тигровым бриллиантом в 15 карат и мелкими камнями по кругу от ювелирного бренда Lorraine Schwartz. Музыкант участвовал в создании дизайна ювелирного изделия.

Кольцо Ким Кардашьян / Фото "Фокус"

3. Мэрайя Кэри – 7,5 миллиона долларов

Поп-дива продала обручальное кольцо, подаренное бывшим женихом-миллиардером Джеймсом Пэкером. Сначала внушительных размеров бриллиант стоил 7,5 миллиона долларов, ну, а Мэрайя продала кольцо всего за 2,5 миллиона кому-то из ювелиров из Лос-Анджелеса.

4. Бейонсе – 5 миллионов долларов

Кольцо Мэрайи Кэри / Фото PopcornNews

Jay Z приобрел для своей возлюбленной, певицы Бейонсе, чистейший 18-кратный бриллиант в оправе из белого золота стоимостью 5 миллионов долларов. Это была работа знаменитого ювелирного дизайнера Лоррейн Шварц, но в свет она выходит с хорошей копией кольца стоимостью 5 тысяч долларов.

5. Дженнифер Лопес – 4,5 миллиона долларов

Кольцо Бейонсе / Фото Zlato.ua

Последнее обручальное кольцо певица получила от своего бывшего жениха Алекса Родригеса в 2019 году во время романтической поездки на Багамские острова. Звезда бейсбола сделал Лопес предложение руки и сердца и подарил кольцо с 20-каратным бриллиантом и изумрудной огранкой, стоимость которого эксперты оценили в 4,5 миллиона долларов. Влюбленные активно готовились к свадьбе, однако из-за пандемии коронавируса все пришлось отменять, а впоследствии певица рассказала, что их союз расторгнут.

6. Мелания Трамп – 3 миллиона долларов

Кольцо Дженнифер Лопес / Фото с инстаграма артистки

Бывшая первая леди Мелания Трамп обручилась со своим мужем Дональдом еще в 2005 году. На их 10-ю годовщину муж порадовал жену новым кольцом, которое стоит 3 миллиона долларов, стоимость которого была вдвое выше предыдущего кольца. Именно в нем Мелания позирует на официальном портрете первой леди.





7. Cardi B – около 1 миллиона долларов

Кольцо Мелании Трамп / Фото "Фокус"

На свой 27-й день рождения артистка получила дорогой подарок от рэпера Offset, а именно два кольца с бриллиантами. Знаменитость поделилась радостью в Instagram. "Спасибо, дорогой! Не могу поверить! Я так счастлива", – подписала пост Cardi B.

8. Дженнифер Энистон – 1 миллион долларов

Последнее обручальное кольцо актрисе подарил Джастин Теру. Это классическое кольцо с 18-каратным бриллиантом. Дизайн был разработан подругой актрисы Дженнифер Мейер. В одном из своих интервью Дженнифер Энистон призналась, что никак не привыкнет к кольцу, ведь оно очень большое. Правда, поносила она его недолго, ведь брак с Теру в 2017 году распался.

9. Хейли Болдуин – 500 тысяч долларов

Кольцо Дженнифер Энистон / Фото "Фокус"

Известно, что украшение с крупным бриллиантом миндалевидной формы стоило Джастину Биберу 500 тысяч долларов. Певец, кстати, помогал ювелирам с дизайном кольца. "Он сам помог нам создать обручальное кольцо и хотел, чтобы оно идеально сочеталось с Хейли. Бриллиант имеет красивую форму и прекрасно подчеркивает красоту ее руки. Джастин доверился нам в выборе алмаза и был в восторге от результата", – заявил менеджер бренда Solow & Co.

10. Меган Фокс – 50 – 70 тысяч долларов

Кольцо Хейли Болдуин / Фото Zlato.ua

Совсем недавно обручились всем известная Меган Фокс и ее избранник Machine Gun Kelly. Он рассказал историю происхождения камней, использованных при создании кольца. По его словам, изумруд был высечен в форме капли прямо в шахте в Колумбии, а второй камень, бриллиант, предоставил ювелирный дом Stephen Webster. Обручальное кольцо обошлось музыканту в около 50 – 70 тысяч долларов.

Обручальное кольцо Меган Фокс / Фото Stephen Webster

Каждое из колец завораживает свое красотой и шокирует ценой. Однако это, наверное, не предел возможного, поэтому в ближайшее время ювелиры точно нас еще удивят, даже не сомневайтесь в этом.

Автор: Ирина Эриксон