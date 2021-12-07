Любил до беспамятства, – Дзидзьо впервые рассказал о смерти отца

7 декабря 2021 , 11:20
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НВ

Певец Дзидзьо впервые рассказал о смерти отца Степана. Артист поделился, что очень любил папу и тяжело пережил его уход.

Артист много рассказывает о маме, однако о папе почти никогда не говорит. Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) признался, что об отце остались лишь самые приятные воспоминания.

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Дзидзьо об отце

Михаил рассказал, что его отца звали Степан, и он умер в 37 лет: "Я благодарен судьбе и жизни, что у меня был такой замечательный папа! Он был для меня чрезвычайным авторитетом! Любил его до беспамятства".

Отец Дзидзьо был очень настойчивым, в селе его выбрали председателем колхоза, люди любили его. Больше всего Хома ждал моментов, когда отец незапланированно приезжал домой и они вместе ехали по грибы или на рыбалку.

Это лучшие моменты моей жизни! Потом я разбирался со своими обидами, потому что не понимал, почему в 13 лет он меня покинул. Умер, потому что простудил голову,
– поделился артист.


Отец Дзидзьо – Степан (крайний слева) / Фото из инстаграма артиста

Отец Михаила застудил нерв. Тогда они долго не могли понять, что происходит. Времена были бедные. Неделю Степан терпел головную боль, а перед 8 марта его повели в больницу.

"Как-то маму привезли саму, вернее, занесли на руках в дом. Я сразу все понял. Похоронили его в деревне, где он родился. А когда вернулись в Новояворовск, я даже в том доме не мог находиться. Была большая пустота, не понимал, куда я иду, с кем иду, кто за меня теперь отвечает", – вспомнил Дзидзьо.

После потери отца было сложно и Михаилу, и его маме. Тогда он уже учился в музыкальном училище во Львове. Чтобы помочь детям, мама решила поехать за границу. Трудно было общаться, поскольку не было мобильных телефонов, как сейчас. Артист благодарен родителям за то, что помогли ему.

Автор: Христина Кобак