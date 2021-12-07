Любил до беспамятства, – Дзидзьо впервые рассказал о смерти отца

Певец Дзидзьо впервые рассказал о смерти отца Степана. Артист поделился, что очень любил папу и тяжело пережил его уход.

Артист много рассказывает о маме, однако о папе почти никогда не говорит. Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) признался, что об отце остались лишь самые приятные воспоминания.

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Дзидзьо об отце

Михаил рассказал, что его отца звали Степан, и он умер в 37 лет: "Я благодарен судьбе и жизни, что у меня был такой замечательный папа! Он был для меня чрезвычайным авторитетом! Любил его до беспамятства".

Отец Дзидзьо был очень настойчивым, в селе его выбрали председателем колхоза, люди любили его. Больше всего Хома ждал моментов, когда отец незапланированно приезжал домой и они вместе ехали по грибы или на рыбалку.

Это лучшие моменты моей жизни! Потом я разбирался со своими обидами, потому что не понимал, почему в 13 лет он меня покинул. Умер, потому что простудил голову,

– поделился артист.



Отец Дзидзьо – Степан (крайний слева) / Фото из инстаграма артиста

Отец Михаила застудил нерв. Тогда они долго не могли понять, что происходит. Времена были бедные. Неделю Степан терпел головную боль, а перед 8 марта его повели в больницу.

"Как-то маму привезли саму, вернее, занесли на руках в дом. Я сразу все понял. Похоронили его в деревне, где он родился. А когда вернулись в Новояворовск, я даже в том доме не мог находиться. Была большая пустота, не понимал, куда я иду, с кем иду, кто за меня теперь отвечает", – вспомнил Дзидзьо.

После потери отца было сложно и Михаилу, и его маме. Тогда он уже учился в музыкальном училище во Львове. Чтобы помочь детям, мама решила поехать за границу. Трудно было общаться, поскольку не было мобильных телефонов, как сейчас. Артист благодарен родителям за то, что помогли ему.