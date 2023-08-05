"Иноагент и украинка": предательница Лиза Василенко подтвердила отношения с россиянином Моргенштерном

Украинская актриса, блоггер и модель Лиза Василенко публично подтвердила свой роман с певцом-россиянином Моргенштерном. Она опубликовала видео с парнем, где звездная пара мило проводит время вместе и целуется.

В сети неоднозначно отреагировали на такое признание девушки. Некоторые пользователи рады звездной паре. Однако есть и те, кто осудил блоггершу из-за того, что она встречается с россиянином, когда сама является украинкой.

Вас может заинтересовать Посвящённый несокрушимости украинок: Playboy презентовал первый печатный выпуск за время войны

Лиза Василенко встречается с Моргенштерном

На видео видно, как исполнитель сидит на шезлонге. В это время Лиза обнимает его сзади, и они целуются. Вероятно, пара сейчас вместе отдыхает. Поскольку видео сняли на фоне гор и водоема, а парень с девушкой одели купальники.

Реакция сети

Некоторые пользователи негативно отреагировали на видео и написали гневные комментарии. Также были и те, кто удивился, что звезды встречаются, потому что раньше об этом не знали:

"Лиза, ты что с Моргенштерном? Ты снова в России?";

"Кто-то сомневался?";

"Я могла всего ожидать, только не этого";

"Не сомневалась";

"Как долго я спала?";

"И здесь я вспомнила слова Т. Г. Шевченка";

"Лиза, ты серьезно?";

"Иноагент и украинка".

Впрочем, было много поклонников звездной пары. В комментариях под видео они написали много приятных слов Лизе и Алишеру:

"Они прекрасны. Алишера таким счастливым давно не видела";

"Вместе очень красиво выглядите";

"Такие красивые и счастливые";

"Они невероятны";

"Это их жизнь и не вам их осуждать".

Что известно о Лизе Василенко? Девушка с подросткового возраста работала моделью, позже начала сниматься в кино. Получила популярность благодаря роли блоггера Лолиты "Лолы" Гавриленко в сериале "Школа". К тому же она участвовала в картине "Давай танцуй!" (2019 год, эпизодическая роль) и в комедии "Поцелуй на миллион" (2021 год, главная героиня блоггерша Крис).

Позже переехала в Москву, считая, что в Украине невозможно реализоваться.

"Видимо, моей крайней точкой был Киев. Но когда я попала в Москву, то поняла, что это, конечно, небо и земля", — отметила блоггер.

"Видимо, моей крайней точкой был Киев. Но когда я попала в Москву, то поняла, что это, конечно, небо и земля", — отметила блоггер. Первый скандал с участием девушки случился из-за фразы "лучше сдохнуть здесь (в России – 24 Канал), чем в Украине".

После начала полномасштабной войны в Украине Василенко извинилась за свои слова. Однако она и дальше ведет себя так, будто войны нет. Девушка не упоминает о военных преступлениях России против украинцев, а наоборот – снимает ролики под русскую попсу и продолжает общаться с "хорошими россиянами".

Моргенштерн и Украина

Реперу запрещен въезд в Украину. 28 апреля 2021 года его внесли в список людей, угрожающих нацбезопасности. Все потому, что в своих песнях он пропагандирует культ насилия, жестокости, распространения и употребления наркотиков, психотропов.

В первый день войны, 24 февраля, Моргенштерн послал войну вслед за русским кораблем, потому что не понимает, "в чем прикол идти умирать по приказу великих дядей, если можно тра*аться, пить вино и танцевать".

В марте музыкант спел о войне в Украине. В песне "12" слышен голос мамы его друга Владислава Палагина, которая рассказала, как скрывается от взрывов в подвале в Одессе.

Примечательно, что Моргенштерн уехал из России. К тому же, с мая прошлого года он фигурирует в списке "иностранных агентов" России. В этот реестер его внесло, потому что тот якобы получал финансирование от Украины и Израиля.

Напомним, в мае пара засветилась в Дубае. Тогда фото звезд опубликовали в российских телеграмм-каналах, а украинцы в токтоке создали мемы.