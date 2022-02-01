Ливень, волны, океан: Джамала показала серию фото и видео со Шри-Ланки

Певица Джамала сама отправилась в отпуск к океану. Звезда отдыхает на Шри-Ланке. Оттуда она публикует разнообразные фото и видео, которые делает на пляже.

Джамала часто делится с 882-тысячной аудиторией подписчиков разнообразными снимками в инстаграме, показывает, что происходит в ее жизни.

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Джамала на Шри-Ланке

Не стал исключением и отдых на Шри-Ланке. Впервые за много лет артистка проводит отпуск сама. Она наслаждается каждой минутой и наполняется энергией после тяжелого года.

У океана артистка снимается в различном красивом наряде, демонстрирует натуральную красоту без макияжа и причесок. Хотя на днях на острове было ветрено, падал дождь, но Джамала все равно невероятно счастлива. Она сделала несколько фото и сняла видео во время заката солнца. Невероятные кадры опубликовала в сети.

Из потерь – океан "сожрал" мою сережку. Из приобретений – редкий винил Count Basie за 5 долларов. Тук-тук. Ливень. Волны. Океан. Закат,

– подписала кадры Джамала.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:

Напомним, из-за постоянной усталости, много работы и будничных дел Джамала решила отдохнуть сама. Предыдущий год был морально очень тяжелым для нее. Сначала артистка вместе с мужем и двумя сыновьями побывала на море в Египте, а потом отправилась на Шри-Ланку.