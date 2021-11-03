Лив Тайлер разошлась с любимым после 7 лет отношений: у них осталось 2 детей

Американская актриса Лив Тайлер порвала отношения с британским спортивным агентом Дэйвом Гарднером после 7 лет гражданского брака. Они разошлись еще в марте этого года, а сообщили миру только сейчас.

44-летняя актриса и 45-летний спортивный агент сейчас живут порознь – она в Лос-Анджелесе, а он – в Лондоне. Причины расставания в СМИ не называют, но отмечают, что они "отдалились друг от друга". Они также не хотели сразу об этом говорить публике, чтобы уберечь себя и детей от ажиотажа в прессе.

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"Дэйв и Лив провели первый локдаун вместе, и они отличная команда как родители, но, к сожалению, они отдалились друг от друга и стали жить отдельно. Оба хотели сосредоточиться на своей карьере. Она занималась актерством и продюсированием, а Дэйв был занят бизнесом и работал над футбольным проектом Дэвида Бекхэма в Майами", – сообщил инсайдер.

Отметим, что Гарднер является близким другом Дэвида Бекхэма и они часто проводят время вместе.

Что известно об отношениях Лив Тайлер и Дэйва Гарднера

Пара начала встречаться в 2014 году, а уже через год они обручились. В общем браке у них родились двое детей – сын Сейлор Джин Гарднер и дочь Лула Роуз Гарднер. У мужчины тоже есть сын от других отношений.



Дэйв Гарднер с дочками / Фото с инстаграма мужчины

До Дэйва у Лив Тайлер была бурная личная жизнь: она встречалась с такими звездами, как Хоакин Феникс, Стив Бинг, Дэвид Хирш, Чарли Ханнем, Вито Шнабель, Тео Веннер.

В 1998 году она начала встречаться с музыкантом Ройстоном Лэнгдоном, басистом рок-группы Spacehog, и даже за него вышла замуж в Барбадосе 25 марта 2003 года. У них родился сын Майло в 2004 году. Но в мае 2008 года Тайлер и Лэнгдон объявили о разводе и через год брачный процесс был завершен.



Старший сын Лив Тайлер – Майло / Фото из инстаграма актрисы