Лине Костенко – 93: 5 трогательных стихов поэтессы о любви

Сегодня, 19 марта, свой 93-й день рождения отмечает легендарная украинка Лина Костенко, которая своими словами умеет вдохновлять и окрылять читателей.

По случаю знаковой даты 24 Канал подготовил подборку стихов поэтессы, в которых она рассказывает об одном из важнейших чувств – любви.

Не упустите Наслаждение для ушей: старинные украинские песни, получившие новое звучание во время войны

Лина Костенко родилась в городе Ржищеве в семье учителей Василия Григорьевича и Зинаиды Ефимовны Костенко. Еще с детства Лина имела пример своего отца, который был известным самородком полиглотом и мог преподавать любой предмет на самом высоком уровне.

Уже в школьные годы Лина проявляла заинтересованность в литературе и писательстве, начала посещать литературную студию при журнале "Днипро", который возглавлял известный украинский поэт Андрей Малышко, а позже, в послевоенные годы, она продолжила свое литературное воспитание, посещая литературную студию при Союзе писателей Украины.

Писательница внесла большой вклад в популяризацию украинской культуры. Она не только посвятила свой талант написанию замечательных произведений, ставших бестселлерами и переведенными на многие языки мира, но и стала активным общественным деятелем, который защищает права людей и развивает культуру в Украине.

Ее произведения поражают своим изяществом и мудростью. Весь ее жизненный опыт и несокрушимая воля отражаются в ее произведениях и являются большим источником вдохновения для многих.



Лина Костенко / Фото из Pinterest

Стихи Лины Костенко о любви

"Глазами ты сказал мне: люблю"

Ты сказал мне глазами: люблю.

Душа сдавала свой тяжелый экзамен.

Словно тихий звон горного хрусталя

несказанное осталось несказанным.

Жизнь шла, прошел тот перрон,

Гукала тишина вокзальным рупором.

Многие слова написаны пером.

Несказанное осталось несказанным.

Рассветали ночи, вечерели дни.

Не раз качнулась судьба весами.

Слова, как солнце, сходили во мне.

Несказанное осталось несказанным.

"Напиться голоса твоего"

Напиться голоса твоего,

Того влюбленного тока,

Той радости и печали,

Колдовства удивительного того.

Замереть, слушать, не дышать,

Вдруг мысль прервать.

Той паузы тупик

Красивой шуткой спасать.

Слова натягивать, как луга,

Чтобы вовремя сбить на лету

Нерасшифрованной муки

Неотвратимую немоту.

Держаться свободно и независимо,

Перемолчать: кто кого.

И так беззащитно и безгранично

Ждать голоса твоего.

"Останови меня опомнись и опомни"

Останови меня опомнись и опомни

такая любовь бывает раз в никогда

она же промчится над сломанной жизнью

за ней же будут бежать с виду

она же порвет нам покой к струне

она же слова сжигает губами

спины меня спины и спохваты

еще пока могу думать в последний раз

еще пока могу, но уже не могу

настал черед и по моей звезде

или у тебя душу отморожу

или возле тебя пламенем сгорю.

"Я никогда не привыкну"

Я никогда не привыкну,

Я не умею к тебе привыкать.

Это за капризы мои ты так хорошо меня наказал.

И приходят рассветы, ежедневных забот адвокаты

И несут под мышкой тысячи разных дел.

Я говорю им: рассветы! Все на свете такое муруге,

Урожай суеты – остается только стерня.

Сколько мы любовались! И каждый раз – во второй раз!

Столько лет люблю, а влюбляюсь в тебя каждый день.

"Недумано, негаданно"

Недумано, негаданно

забежала в глухомань,

где сосны пахнут ладаном

в кадильницах рассветов.

Где вечер пахнет мятой,

аж холодно шмелю.

А я тебя,

а я тебя,

а я тебя

люблю!

Ловлю твои лучи

сквозь музыку берез.

Люблю онеметь,

к стону, до слез.

Без коньяка и шампана,

и уже без возврата,

я пьяно, пьяно, пьяно

на всю свою жизнь!

Автор: Марта Полищук