Лилия Ребрик эмоционально ответила на упреки о беременности ради выезда мужа за границу

На днях украинская телеведущая Лилия Ребрик объявила, что беременна в третий раз. Вместе с мужем Андреем Диким они воспитывают еще двух дочерей.

Многие поклонники поддержали знаменитостей. Но были и те, кто подверг критике звездных супругов и обвинил их в том, что якобы пара хочет родить еще одного ребенка, чтобы мужчина "откосил от армии", или, чтобы уехать за границу. Теперь Лилия Ребрик ответила хейтерам.

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Лилия Ребрик отреагировала на возмутительные заявления о ее третьей беременности

Звезда подчеркнула, что "люди рожают, потому что любят друг друга" и понимают, что могут дать счастливую жизнь этим детям.

Люди, которые считают, что ребенка рожают, чтобы "откосить от армии" или уехать за границу, что с вами? Вы серьезно рассматриваете ребенка как инструмент достижения чего-то? Вдумайтесь: вы в рождении ребенка видите выгоду! Вы по каким жизненным принципам вообще живете?

– возмутилась ведущая.

Где Лилия Ребрик будет рожать

Телеведущая сообщила, что не планирует уезжать за границу, чтобы родить там ребенка.

"Я здесь, на своей родной земле с родными людьми. Для меня это очень важно. Это то, что дает мне силы. Я хочу рожать здесь. Сейчас нет правильных и неправильных решений. Каждый делает так, как считает нужным и как чувствует. И это правильное решение. Я чувствую, что мое сердце здесь. Хочу быть вместе со своими родными", – подчеркнула актриса.



Лиля Ребрик с родными / Фото с инстаграмма знаменитости