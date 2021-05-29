Лилия Ребрик восхитила эффектным аутфитом в черном костюме: фото

Украинская телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз похвасталась стильным образом. Она предстала перед камерой в черном костюме с ярким принтом, который прекрасно подойдет для весенней прогулки.
Знаменитость устроила фотосессию в невероятно красивой локации с огромным количеством растений. Лилия эффектно позировала на камеру и демонстрировала красоту своего тела.
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Стильный look Лилии Ребрик
Звезда предстала перед камерой в красивом аутфите, состоящем из черных сетчатых брюк, черно-белой футболки с ярким цветочным принтом и кардигана. Такой look соединила со стильными белыми кроссовками.
Белокурые волосы Лилия уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж. Среди аксессуаров дополнила свой образ серьгами, большими солнцезащитными очками и любимыми часами.
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Поклонники Ребрик не оставляют без внимания ни одну публикацию. Под этим сообщением они также активно оставляют приятные слова в адрес актрисы.
- "Вы очень красивая!"
- "Шикарная!"
- "Красавица!"
- "Лилия, вы невероятная женщина!"
- "Вы прекрасная!"