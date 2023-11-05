Ждем тебя, – Лилия Ребрик рассекретила пол третьего ребенка
Источник:Лилия Ребрик
В начале октября украинская телеведущая Лилия Ребрик объявила о третьей беременности. На днях она распространила видео с гендер-пати.
Но решила продержать интригу и часть ролика, где стало известно, кого ждут звездные супруги, знаменитость сделала черно-белой. Однако теперь телеведущая показала видео без фильтров. Оказывается, Лилия и ее муж ждут третью дочь.
Не упустите Лилия Ребрик эмоционально ответила на упреки о беременности ради выезда мужчины за границу
Лилия Ребрик станет мамой третьей дочери
Телеведущая, ее муж Андрей и две дочери ждут рождения еще одной принцессы. Для того чтобы узнать пол ребенка, супруги организовали гендер-пати во дворе дома. Они сделали красивую фотозону с синими и розовыми шариками. В то же время вся семья надела бежевые аутфиты. О том, что родится девочка знаменитости узнали, когда выпустили из специальных баллонов дым, который был розового цвета.
Мы так ждем тебя,
– написали звездные родители.
Отметим, что Лилия подозревала, что будет девочка, но отметила, что ей было бы интересно стать мамой мальчика. В то же время Андрей сразу знал, что будет девочка.
Реакция сети
В комментариях под видео подписчики искренне порадовались за супругов.
- Анатолий Анатолич: "Вот я мальчик, но люблю розовое. Так что это еще не финал истории";
- "Девочки рождаются к миру";
- "Супер. Я знала, что девочка! Поздравляю";
- "Как счастлив папа. Кажется, он этого хотел";
- "Тройное счастье мамы и папы! Супер. Поздравляю замечательную семью";
Де Лилия Ребрик будет рожать третьего ребенка
Телеведущая решительно заявила, что не будет ехать за границу, чтобы там рожать дочь. Она будет делать это дома в Украине.
"Я здесь, на своей родной земле с родными людьми. Для меня это очень важно. Это то, что дает мне силы. Я хочу рожать здесь. Сейчас нет правильных и неправильных решений. Каждый делает так, как считает нужным и как чувствует. И это правильное решение. Я чувствую, что мое сердце здесь. Хочу быть здесь вместе со своими родными", – подчеркнула звезда.