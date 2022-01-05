Лилия Ребрик с семьей отдыхает в Черновцах: яркие фото

Украинская телеведущая Лилия Ребрик вместе с мужем и детьми уехала к родителям в Черновцы. Перед рождественскими праздниками семья прогулялась по улочкам красивого города.

Знаменитая семья отправилась к главной елке города. Родители Лилии очень счастливы, ведь все рождественские праздники проведут с дочерью и внучками.

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Лилия Ребрик отдыхает с семьей

Актриса сфотографировалась с самыми родными на фоне большой елки, которая красуется в центре Черновцов. А со старшей дочерью даже побывала на катке, вполне насладившись этим зимним развлечением.

Для прогулки Ребрик выбрала уютный образ. Она позировала перед объективом в черных спортивных брюках, теплой серебристой куртке и кепке. Волосы аккуратно уложила, а на лицо не наносила косметику. Довершила зимний аутфит зимней обувью на низком каблуке.

"Погружаемся в детство с головой", – подписала снимки артистка.

Лилия Ребрик с семьей / Фото с инстаграма телеведущей

Лилия Ребрик с дочерью / Фото с инстаграма телеведущей

Лилия Ребрик с семьей / Фото с инстаграма телеведущей