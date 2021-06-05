Лилия Ребрик полетала вертолетом с мужем: невероятные фото и образ звезды

Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик получила еще один подарок по случаю дня рождения. Она полетала вертолетом вместе с любимым Андреем Диким.

Со дня рождения Лилии Ребрик прошло около месяца, и актриса до сих пор получает подарки. В своем блоге в Инстаграме она поделилась, что осуществила мечту – полетала на вертолете.

Интересно жена Виктора Павлика показала беременный живот в облегающем платье: фото

Незабываемый подарок для Лилии Ребрик

Телеведущая рассказала, что всегда любила высоту, поэтому хотела жить на высоком этаже, чтобы наблюдать за городом. К тому же она обожала самолеты, и даже летала во сне в детстве.

Говорят, когда летаешь во сне – растешь. Кажется, вчера наконец выросла. Взрослая! Теперь и на вертолете полетала... Все, как я мечтала: улицы как на ладони, город как игрушечный, утопающий в зелени, кажется, еще мгновение и ты сам сможешь двигать пальцами машинки на дорогах так, как хочется тебе!

– поделилась Лилия Ребрик.

Знаменитость добавила, что ее переполняют невероятные эмоции, из-за чего она долго в тот день не могла заснуть: "Человек якобы не летает... А крылья имеет!". "Выше неба!". И еще сотни или же тысячи слов о полетах в небе! Но никакие стихи, никакие песни и истории не передадут тех эмоций, когда в небе ты! Еще и бок о бок с любимым!"

Лилия Ребрик добавила к сообщению фото, которые сделала возле вертолета с любимым. Звезда пока не показала, как происходил сам полет, но и такие кадры выглядят очень эффектно.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Образ Лилии Ребрик

Для полета телеведущая выбрала комфортный, но чрезвычайно стильный наряд. Она позировала перед камерой в белоснежном атласном топе и темно-синем джинсовом костюме, который подчеркивал фигуру.

Лилия Ребрик соединила наряд с белыми ботинками на шнуровке и массивной подошве. Также образ дополняли жемчужные серьги-подвески.

Звезда для удобства собрала волосы в низкий хвост, а на лице сделала роскошный макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы персиковым помадой.

Реакция сети

Поклонники остались в восторге от невероятных фотографий знаменитости. Свои впечатления они написали в комментариях под публикацией: