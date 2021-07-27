Лилия Ребрик подчеркнула роскошную фигуру ярким костюмом: фото стильного образа
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась новыми фото со своими поклонниками. Звезда поразила сеть трендовым и ярким летним образом для съемок.
Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик почти ежедневно публикует новые фото на личной странице. В своем блоге она демонстрирует стильные повседневные образы для съемок, которые могут подойти всем модницам.
Смотрите также Слава Каминская выступила с первым сольным концертом: эффектный образ звезды
Образ Лилии Ребрик
Телеведущая позировала перед камерой в очередном трендовом наряде. Она предстала перед камерой в голубой длинной рубашке с фиолетовым цветочным принтом и прямых брюках цвета фуксии. Широкий пояс в тон удачно подчеркнул тонкую талию звезды.
Лилия Ребрик соединила такой костюм с бирюзовыми туфлями на высоком каблуке с острым носком. Она дополнила образ массивными серьгами-подвесками, часами и кольцами.
Знаменитость распустила белокурые волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала роскошный макияж. Лилия Ребрик подчеркнула глаза тонкими черными стрелками и персиковыми тенями, а губы накрасила розовой помадой.
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Поклонники в восторге от нового варианта летнего образа Лилии Ребрик. Они засыпали актрису комплиментами:
- "Какой красивый вид";
- "Красавица";
- "Как это красиво и стильно";
- "Вы очаровательная";
- "Вы такая цветущая и сочная! Настоящая и искренняя!";
- "Невероятный костюм".