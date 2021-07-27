Лилия Ребрик подчеркнула роскошную фигуру ярким костюмом: фото стильного образа

Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась новыми фото со своими поклонниками. Звезда поразила сеть трендовым и ярким летним образом для съемок.

Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик почти ежедневно публикует новые фото на личной странице. В своем блоге она демонстрирует стильные повседневные образы для съемок, которые могут подойти всем модницам.

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Образ Лилии Ребрик

Телеведущая позировала перед камерой в очередном трендовом наряде. Она предстала перед камерой в голубой длинной рубашке с фиолетовым цветочным принтом и прямых брюках цвета фуксии. Широкий пояс в тон удачно подчеркнул тонкую талию звезды.

Лилия Ребрик соединила такой костюм с бирюзовыми туфлями на высоком каблуке с острым носком. Она дополнила образ массивными серьгами-подвесками, часами и кольцами.

Знаменитость распустила белокурые волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала роскошный макияж. Лилия Ребрик подчеркнула глаза тонкими черными стрелками и персиковыми тенями, а губы накрасила розовой помадой.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Поклонники в восторге от нового варианта летнего образа Лилии Ребрик. Они засыпали актрису комплиментами: