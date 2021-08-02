Лилия Ребрик отдыхает с мужем в Болгарии: фото на фоне моря
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Украинская актриса Лилия Ребрик отправилась с мужем на отдых в Болгарию. Правда, супруги будут совмещать отпуск с работой. Звезда показала первые фото на фоне моря.
Успешная украинская актриса Лилия Ребрик в начале мая отдыхала вместе с семьей в Турции. Теперь звезда вместе с мужем уехала в Болгарию.
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Лилия Ребрик с мужем на море
На личной странице в инстаграме актриса поделилась с поклонниками первыми фото из отпуска. Она позировала с мужем на фоне моря.
Лилия Ребрик предстала перед камерой в черном купальнике. Она дополнила образ серьгами-подвесками, а белокурые волосы распустила.
Актриса рассказала, что прилетела с Андреем Диким в Болгарию из-за работы – пара участвует в одном из фестивалей. Однако они будут сочетать приятное с полезным, ведь будут иметь время и для отдыха.
Август, море и любовь... а о работе мы подумаем завтра,
– написала Лилия Ребрик.
Для просмотра всех фото листайте справа:
Поклонники актрисы поделились впечатлениями от новых фото и пожелали звездной паре хорошего отдыха:
- "Как приятно наблюдать за счастливой семейной парой!";
- "Класс! Романтика";
- "Красивые";
- "Какие вы солнечные";
- "Моя любимая пара".