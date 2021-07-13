Лилия Ребрик очаровала новым образом: фото в летнем костюме

Телеведущая Лилия Ребрик показала поклонницам новый образ в эфире утренней программы. Она предстала перед камерой в красивом летнем полосатом костюме.

Телеведущая позировала в компании коллег – певицы Оли Поляковой и ведущего Анатолия Анатолича. Знаменитости мило улыбались и были искренне рады вместе поработать.

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Летний look Лилии Ребрик

Конечно, без внимания зрителей не остался красивый look Лилии Ребрик. Для утреннего эфира в жаркий день ведущая выбрала комфортный и одновременно стильный наряд. Она предстала перед объективами в черно-белом полосатом костюме, состоявшем из короткой юбки и удлиненного пиджака. Также звезда надела нежно-розовую майку, которая застегивалась на пуговицы.

Такой образ Ребрик соединила с белыми босоножками на низкой подошве. Визажисты поработали над прической и макияжем ведущей. Ее белокурые волосы собрали сзади, оставив лишь несколько прядей, которые ниспадали по бокам. На веки нанесли коричневые тени, а на губы – светло-розовую помаду. Серьги в виде розовых перьев довершили женственный look Лилии.



Лилия Ребрик с Олей Поляковой и Анатолием Анатоличем / Фото из инстаграма канала "Украина"