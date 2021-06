Лилия Ребрик очаровала летним образом в розовом костюме: фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась серией новых летних фото. Для утреннего эфира она выбрала костюм розового цвета из легкой ткани.

Лилия Ребрик является примером для многих женщин. Она чуть ли не ежедневно показывает эффектные look of the day и вдохновляет на красивые образы.

Нежный look Лилии Ребрик

Для съемок утренней программы телеведущая выбрала яркий летний наряд. Она позировала на камеру в льняном костюме розового цвета, состоявшем из широких брюк и oversize рубашки, которую Лилия не застегивала. Под рубашку она надела белую атласную майку на тонких бретелях, а талию подчеркнула с помощью пояса.

Такой аутфит звезда соединила с белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Визажисты поработали над прической и макияжем ведущей. Волосы Ребрик собрали в хвост и оставили несколько прядей, которые красиво спадали на лицо. Тон ее лица выровняли, на веки нанесли коричневые тени и черные стрелки, а губы накрасили малиновой помадой. Образ довершили длинные изысканные серьги.



Лилия Ребрик в розовом костюме / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



