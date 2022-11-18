Чрезвычайно тяжело, – Лилия Ребрик вспомнила разговор с мамой 4-летнего Саши, которого убили оккупанты

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик вспомнила, как имела возможность общаться с Анной Яхно – мамой 4-летнего Саши, который погиб от рук захватчиков. Этот разговор звезда назвала самой тяжелой в жизни.

Известная украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик освещала события войны еще с начала вторжения. Она брала интервью у Анны Яхно – мамы 4-летнего Саши, который погиб во время эвакуации из Вышгорода.

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Лилия Ребрик о разговоре

Какими словами можно поддержать человека, потерявшего родных? Это очень тяжело. У меня было интервью с мамой Саши, который погиб во время эвакуации из Вышгорода. Это был самый сложный разговор в моей жизни. Но мы до сих пор общаемся с ней и переписываемся,

– поделилась Лилия Ребрик.

Актриса добавила, что готовилась к интервью всю ночь, потому что не знала, возможно ли подобрать правильные слова. Сейчас Лилия увлекается силой духа Анны, ведь она помогает другим людям в трудный период.

"Если говорить обо мне, как о ведущей, чем закончить интервью с человеком, который потерял самое дорогое — ребенка? Какие слова найти? Это невозможно. Он является примером того, как всю свою боль направить на помощь детям. Я проплакала, я вдохновилась ее силой, просто поблагодарила и обняла ее. Она сейчас стала поддержкой и чувством опоры для переживших такую потерю. Это своеобразная миссия", – отметила Ребрик.

Как погиб Саша

, 1 сентября Анна Яхно опубликовала письмо погибшему сыну . Она призвала мир остановить кровопролитную войну и напомнила о других погибших детях, которые уже не смогут пойти в школу.

Российская армия зашла в Киевскую область в марте – в то время мальчик был с бабушкой. Их село оккупировали, поэтому жители решили эвакуировать детей и женщин по лодкам.

Во время эвакуации россияне открыли огонь и обстреляли лодку, в которой была Саша – она перевернулась. Бабушку сразу увидели мертвой, а мальчика не находили, так что была надежда, что он жив.

Саша искала вся страна – от чиновников до знаменитостей. Но 6 апреля малыша нашли мертвым.