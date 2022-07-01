Обработанные пропагандой, – Лилия Подкопаева вспомнила о тренерах из родного Донецка

Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева выросла в Донецке. Там до сих пор живут ее друзья и тренеры, но с ними она не общается с 2014 года. Сначала те не поддержали Майдан, а затем радовались "русскому миру".

Лилия Подкопаева построила потрясающую спортивную карьеру и давно уехала из Донбасса. Однако там жили ее друзья, тренеры. Почти все они перестали для нее существовать 8 лет назад, а сейчас окончательно "обработаны пропагандой".

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Лилия Подкопаева об "обработанных пропагандой" друзьях и тренерах из Донецка

С 2014 года нас называли нациками, говорили, что мы скакали на Майдане. Когда я пыталась донести, почему именно это происходит, я наткнулась на стену, что никто не хочет слышать. Поэтому больше ничего близкого у нас не может быть,

– рассказала Лилия Подкопаева.

Она считает, что многие ее близкие из Донбасса не поддержали Украину в 2014 году, потому что до последнего "топили" за своего земляка Януковича.

"Когда Янукович сбежал, они говорили о том, что это неконституционно. Дончане были за своего земляка. Они считали, что он сможет сделать для Украины что-то доброе и хорошее. Когда начался Майдан, когда он убегал, как трус, то у них была борьба внутри, они не могли поверить", – считает спортсменка.

Лилия Подкопаева на Донетчине / Фото из инстаграма олимпийской чемпионки

Лилия Подкопаева о родном Донецке

Если многих украинцев война затронула только 24 февраля, то у чемпионки забрала дом еще 8 лет назад. Она считает, что самой большой ошибкой было привыкнуть к войне на Донбассе.

Впоследствии мы все привыкли, а это была наша страшная ошибка. Потому сейчас мы чувствуем это по всей стране. Это, конечно, очень болезненно, и очень жаль, что все так произошло,

– признается Подкопаева.

"Я очень скучаю по Донецку. Я всегда говорю, что Донецк – это Украина, украинский город. Я считаю, что очень скоро это все снова будет одним целым", – мечтает олимпийская чемпионка.