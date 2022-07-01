Своих проблем хватает, – Лилия Подкопаева о том, как американцы реагируют на войну в Украине

Лилия Подкопаева давно переехала в США, поэтому 24 февраля была не в Украине. Из-за границы она делает все, чтобы ускорить победу. Однако признается, что пробить американцев все труднее, ведь они привыкли к войне.

Последние четыре месяца Лилия Подкопаева – частая гостья на благотворительных концертах и мероприятиях в поддержку Украины. С украинской общиной штата Джорджия она закупает военную одежду, тактическое и медицинское оборудование, лекарства, но помогать Родине стало труднее. Спортсменка говорит, что для американцев война стала обыденностью.

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Как американцы относятся к войне в Украине

Сенсация живет семь – десять дней, потом понемногу начинает стихать… Конечно, начинается привычка. Мы видим, что поступлений становится меньше. У американцев хватает своих проблем, и держать украинский инфоповод – это очень тяжело,

– уверяет Лилия Подкопаева.

Она рассказала, что с первых дней войны общается с американскими сенаторами и конгрессменами, и если с февраля просит закрыть небо над Украиной, то сейчас пытается донести, что Россия – государство-террорист.

"Американцы, мне кажется, очень чувствительны, потому что 11 сентября никто не забудет, а в Украине каждый день 11 сентября", – мощно отметила Лилия Подкопаева.

Те, кто в моем близком кругу, все негативно относятся к Путину, они его считают террористом номер один. Они говорят, что нужно закрывать вопрос с этим лидером. Но есть американцы, которые так не считают. Они считают, что российский лидер делает правильно,

– добавила спортсменка.

Об украинцах в США

Подкопаева искренне благодарна украинской диаспоре в Америке и всем находящимся в США украинцам, ведь они "держат фронт, постоянно толкают, качают украинский вопрос".

"Мне кажется, еще никогда украинцы не были так сплочены, как сегодня. Это чувствуется, как украинские американцы или американские украинцы сплачиваются здесь, в Америке, и очень многое делают для того, чтобы поддерживать Украину, наших военных и не только… Нам нельзя успокаиваться", – с гордостью заявила олимпийская чемпионка.

Полное интервью Лилии Подкопаевой со Славой Деминым: смотрите видео онлайн