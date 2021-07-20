Лидия Таран отдыхает во Франции с 13-летней дочкой: фото

С ослаблением карантинных ограничений Лидия Таран отправилась на отдых в Европу. Компанию телеведущей составила 13-летняя дочь Василиса. Вместе они путешествуют по Франции. Как семья проводит отпуск, узнавайте ниже.

В отличие от других знаменитостей, Лидия Таран выбрала не Лазурное побережье. Сейчас она публикует инстаграм-сторис из Нанси, который считают столицей французского пирога киш Лорена. В этом городе телеведущая последний раз была 4 года назад.

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Вместе с дочкой она гуляет по старинным улочкам, катается на велосипедах и посещает фестиваль старины в поселке неподалеку. В отпуске Лидия Таран планирует вволю смотреть на океан, пить белое вино, есть рыбу и круассаны, читать и плавать.

"Подумала: "Пусть единственной мерой в этом отпуске будет "сколько влезет". Теперь планы на него выглядят совершенными", – с юмором поделилась телезвезда.



Лидия Таран во Франции / Фото из инстаграма телеведущей



Дочь Лидии Таран во Франции / Фото из инстаграм-сторис телеведущей



Дочь Лидии Таран во Франции / Фото из инстаграм-сторис телеведущей

К слову, пока Лидия Таран путешествует по Франции, ее коллега Маричка Падалко выбрала бюджетный отдых. Она едва ли не единственная из украинских звезд, кто выбрал родину вместо зарубежных курортов. С мужем и детьми она поехала в Грибовку Одесской области.